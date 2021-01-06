Bu atama da yanlış, şiddet de

BİSAK, Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik yaptığı açıklamada atamayı da protestolardaki şiddet ve aşırılıkları da doğru bulmadıklarını açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik tartışmalar devam ederken üniversitenin İslâm araştırmaları kulübünden kararın doğru bulunmadığına yönelik açıklama geldi. Boğaziçi Üniversitesi İslâm Araştırmaları Kulübü’nün (BİSAK) yaptığı yazılı açıklamada, atamanın istişareden yoksun bir şekilde yapılmasının üniversitenin geleceği ve prestiji açısından önemli bir sorun teşkil ettiğine işaret edilerek şöyle denildi: “Bu atama kararının üniversitemizde politik ve ideolojik bir çatışma ortamı arayanlar ile bu atamayı fırsat görüp kendi dünya görüşünü dayatmak isteyenler tarafından kullanılması kimseye fayda sağlamayacaktır. Üstelik üniversitemizin itibarı ve bir arada yaşama kültürü için olumlu netice vermeyeceği gibi şiddet ve aşırılıklar bugün de gördüğümüz üzere hiçbir şekilde çözüm olmayacaktır. Dolayısıyla tepkiler, sağduyulu bir şekilde üniversite çatısı altında ve üniversite aktörleri tarafından ortaya konmalıdır.”

Boğaziçi'ne kelepçenin izahı ne?

İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a “Polisin Boğaziçi Üniversitesinin kapısına kelepçe vurmasının gerekçesi ve izahı nedir?” diye sordu. Tanrıkulu şu soruları yöneltti: “Eleştiri getirilen ‘kayyım rektör’ü protesto amaçlı üniversitede öğrencilerin toplantı ve gösteri yapması en temel Anayasal bir hak olup, buna müdahale de Anayasaya aykırı olduğundan ve ceza yasalarına göre suç teşkil ettiğinden, öğrencilere biber gazı ve coplarla müdahale edilmesi talimatını kim ya da kimler vermiştir? Öğrencilerin üniversitenin kapısına atamadan dolayı temsili mühür vurması hukuka, demokratik ilkelere ve teamüllere aykırı AKP Hükümetleri dönemindeki her uygulamaya herkesin biat etmek zorunda olmadığını gözler önüne sererken, geleneği olan kurumlarda yazılı kurallar dışındaki teamülleri yok sayan AKP Hükümetinin kurum dışından kayyum benzeri atama uygulamalarına son verilecek midir? Üniversitelerin kararlarının yok sayılarak, rektörlerin, üniversitelerin iradeleriyle belirlenmesi yerine kurum dışından atanması uygulamasına son verilecek midir? Polisin Boğaziçi Üniversitesi’nin kapısına kelepçe vurmasının gerekçesi ve izahı nedir?”