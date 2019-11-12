"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Bu gidişle cezaevleri esnafla dolar

12 Kasım 2019, Salı 21:00
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomik krizin her kesime yansımasının ciddî mağduriyetlere sebep olduğunu ifade ederek, “Kepenk kapatıp ticaretten çekilen esnaf sayıyı artıyor. “İşlerimiz çok düştü” diye dert yanan esnafımız, piyasada oluşan sorunlar ile ödeyemediği çekler dolayısıyla hapis yatma riski altında, böyle giderse çek yüzünden cezaevleri esnaflarla dolacak. Çek için hapis cezasının kaldırılması ve etkin bir sicil affının bir an önce çıkarılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

 

Gürer, yılın ilk 9 ayında karşılıksız çeklerin adedinin 2 yıl önce aynı döneme göre yüzde 37 artışla 333 bin 867’den 456 bin 968’e ulaşmasının sorunun göstergesi olduğunu belirterek, “Tutar bu dönem içinde yüzde 80 artışla 12 milyon 481 bin TL’den 22 milyon 324 bin TL’ye çıkmıştır. Karşılıksız çekler birden çok sebeple ödenememektedir. Ana neden ekonomideki sorunlardır. Krediye ulaşamama, aralıklı da olsa nakit sıkışıklığı, kredi kartı ödemelerindeki tıkanmalar gibi sorunlar, esnafı çek ve senete yönlendirmektedir. Sonuçta çek ödemelerinde oluşan sorun hapis cezasına uzanmaktadır. Artan karşılıksız çekler, esnafı tedirgin etmekte ve hapis ile işini ve itibarını da yitirme kaygısı eklenmektedir” dedi.

İstanbul – Yeni Asya

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu gidişle cezaevleri esnafla dolar

    Açlık sınırının altında kaç aile var?

    Modern dünyada böyle bir suç yok

    'İntihar haberleri yüreğimizi dağladı'

    Annelerin eylemi 71. gününde: 'Yüreği yanık bütün anneleri davet ediyoruz'

    "15 Temmuz için şehit aileleri ve gazileri için toplanan paralar nereye gitti?"

    MSB: Türk-Rus kara devriyesi kışkırtmalara rağmen devam ediyor

    Rusya, İdlib'de yine sivilleri hedef aldı

    Estonya'nın e-Oturum uygulamasına Türkiye'den büyük ilgi

    Millilere beraberlik yetiyor

    Yunanistan'da göçmenler ana karaya taşınıyor

    En çok ağaç dikme rekorunun sahibi hangi şehir oldu?

    "Rusya ve ABD terör örgütlerini temizleyemedi"

    İngiltere, Rusya'ya suçladı: James Le Mesurier krizi büyüyor!

    Resmi Gazete'de yayımlandı: Çok sayıda kuruma atama yapıldı

    İnsan ne ile yaşar

    Uber CEO'sunun Kaşıkçı cinayetine ilişkin yorumu büyük tepki çekti

    TCMB cari işlemler verilerini açıkladı

    Ebu'l Ata'ya suikast

    Bediüzzaman istibdata karşı dik durdu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Fitne, aileleri de böldü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millî irade, Kemalizm ve AKP
    Genel

    Korku, hâkimleri vicdandan koparıyor
    Faruk ÇAKIR

    Acı itiraf
    Genel

    Bediüzzaman istibdata karşı dik durdu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Dindar Atatürkçü” ezikliği
    Cevher İLHAN

    AKP iktidarında “Atatürkçülüğün ikamesi”-1
    Ahmet BATTAL

    Kemalince duyuş, duruş, görüş, gösteriş...
    Genel

    Modern dünyada böyle bir suç yok

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.