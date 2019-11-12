Bu gidişle cezaevleri esnafla dolar

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomik krizin her kesime yansımasının ciddî mağduriyetlere sebep olduğunu ifade ederek, “Kepenk kapatıp ticaretten çekilen esnaf sayıyı artıyor. “İşlerimiz çok düştü” diye dert yanan esnafımız, piyasada oluşan sorunlar ile ödeyemediği çekler dolayısıyla hapis yatma riski altında, böyle giderse çek yüzünden cezaevleri esnaflarla dolacak. Çek için hapis cezasının kaldırılması ve etkin bir sicil affının bir an önce çıkarılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Gürer, yılın ilk 9 ayında karşılıksız çeklerin adedinin 2 yıl önce aynı döneme göre yüzde 37 artışla 333 bin 867’den 456 bin 968’e ulaşmasının sorunun göstergesi olduğunu belirterek, “Tutar bu dönem içinde yüzde 80 artışla 12 milyon 481 bin TL’den 22 milyon 324 bin TL’ye çıkmıştır. Karşılıksız çekler birden çok sebeple ödenememektedir. Ana neden ekonomideki sorunlardır. Krediye ulaşamama, aralıklı da olsa nakit sıkışıklığı, kredi kartı ödemelerindeki tıkanmalar gibi sorunlar, esnafı çek ve senete yönlendirmektedir. Sonuçta çek ödemelerinde oluşan sorun hapis cezasına uzanmaktadır. Artan karşılıksız çekler, esnafı tedirgin etmekte ve hapis ile işini ve itibarını da yitirme kaygısı eklenmektedir” dedi. İstanbul – Yeni Asya

Okunma Sayısı: 196

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.