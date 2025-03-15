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15 MART 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Bu hale nasıl düştük? - Ahlaki değerlerimizdeki aşınma güveni de sarstı

15 Mart 2025, Cumartesi 03:34
KOLAY PARA KAZANMA, KÖŞE DÖNMECİLİK GİBİ KAVRAMLARIN ÖZENDİRİLMESİ GÜVEN KAYBINA YOL AÇTI.

TOPLUM YAPISI TAHRİP EDİLDİ

Ahlakî değer yargılarımızdaki yozlaşma, kardeşlik bağlarının zayıflaması, köşedönmecilik, yardımlaşma yerine menfaatin esas tutulması, "yalanın içimizde revaç bulması" gibi toplumsal yapıyı tahrip eden değerler güven unsurunun zedelenmesine yol açtı. Son yapılan kamuoyu araştırmaları, devletin vatandaşa, vatandaşın devlete, vatandaşın vatandaşa güvenmediğini ortaya koydu.

KİMSE KİMSEYE GÜVENMİYOR

Kamuoyu Araştırmacısı, Sosyolog Semih Turan, "Kuruluşları tek tek sorguluyoruz. Örneğin Diyaneti de sorguluyoruz. ‘Adalete, mahkemelere, yargıya, siyasî partilere güveniyor musunuz?’ dediğimizde belki de tarihimizin en dip oranında bu rakamlar. Güven o kadar sarsıldı ki insanlar artık birbirlerine güvenmiyor yani mahallesindeki esnafa güvenmiyor, kasaba güvenmiyor ve hep bu işleniyor" diye konuştu.

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BU HÂLE NASIL DÜŞTÜK

Son dönemde kararsız seçmen oranında ciddi bir artış gözlenirken, araştırmacılar bunun ahlâkî değerlerdeki çürümenin yol açtığı güvensizlikten kaynaklandığını ifade ediyor.

Kamuoyu Araştırmacısı Semih Turan, TELE1’de halkın eğilimlerinin ne yönde olduğuna ilişkin yapılan anket sonuçlarından söz etti. Turan, “Çok uzun zamandır gözlemlediğimiz bir olgu var o da araştırmalarda hala çok ciddi oranda ‘kararsızım’ diyen veya ‘hiçbir partiye oy vermeyeceğim’ diyen bir seçmen grubu var” dedi. Toplumda hiçbir şeye güven kalmadığını söyleyen Turan, “Bütün kurumları tek tek sorguluyoruz. Örneğin diyaneti de soruyoruz, adalete, mahkemelere, yargıya, siyasî partilere güveniyor musunuz dediğimizde belki de tarihinin en dip oranında bu rakamlar. O güven o kadar sarsıldı ki insanlar artık birbirlerine güvenmiyor yani mahallesindeki esnafa güvenmiyor, kasaba güvenmiyor ve hep bu işleniyor” diye konuştu.

Her geçen gün oy kaybediyorlar

Turan sözlerine şöyle devam etti: “Ben hep şunu söylüyorum; 31 Mart seçimleriyle beraber Cumhur İttifak’ının total oyu MHP veya AK Parti’nin oyu yüzde 40’lara ulaşamıyor diyorum. Ama artık bu rakam yüzde 35’lere diye konuşulmaya başlandı. Yani ikisinin toplam oyu yüzde 35’lere ulaşmakta zorlanıyor. Her geçen gün belki ilk baştaki gibi ritmik ve yoğun bir erime olmasa bile birer ikişer puan eriyor. Biliyorsunuz en son bir Suriye’de Golani HTŞ olayından sonra sun’î bir rüzgâr oluşturuldu ve işte AKP’nin oylarının arttığı söylendi. Emin olun o dönem bile çok kayda değer bir artış yoktu ama son dönemde var olan ekonomik politikalarla yapılanlarla işte muhalefete olan baskılarla AKP oyları artık 30 bandının altında. Yani 30’un üstü onlar için başarı sayılacak.”

Haber Merkezi

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