Bu keyfilik bitmeli

Gazetemize yapılan hukuksuzluk ve kanunsuzluk karşısında tepkiler devam ediyor. Yeni Asya Mersin Temsilcisi Hüseyin Küçükoğlu da resmî ilan hakkımızın verilmemesine karşı şu sözleri söyledi:

“İki yılı aşkındır gazetemiz Yeni Asya’nın resmî ilân hakkı gasbediliyor. 53’üncü yılına girme hazırlığında olan gazetemize yapılan bu haksızlık karşısında susmak zulümdür. 52 yıldır kesintisiz okuduğum; din, vatan, millet, bayrak, demokrasi aşkı aşılayan; mağdur ve mazlumların sesi olan gazetemiz Yeni Asya bunu hak etmiyor.

Ayrıca çıktığı günden beri Risale-i Nur dâvâsında olan bir gazetenin önüne siyasî gerekçelerle barikatlar kurmak akıl kârı değildir.

Yeni Asya ilim, irfan, Nur mektebidir. Bundan ancak yarasalar rahatsız olur. Hülâsa; Yeni Asya çok baskılar gördü, ama hiçbir zalime boyun eğmedi ve eğmeyecek İnşaallah.

İstanbul - Lütfiye Kef Özdemir

***

Okumak için tıklayınız:

Yeni Asya Gazetesi’nin ilan hakkı derhal verilmeli

742 GÜNDÜR RESMİ İLAN HAKKIMIZ VERİLMİYOR