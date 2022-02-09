Yeni Asya Gazetesi’nin ilan hakkı derhal verilmeli

Yeni Asya İzmir Çamdibi Temsilcisi Nail Aladağ, gazetemize 742 gündür resmî ilân hakkının verilmemesi üzerine Facebook hesabından iktidara şu şekilde seslendi,

“Ey AKP - MHP iktidarı. Hangi hakla benim gazetemin ilân hakkını 742 gün haksız ve kanunsuz olarak gaspediyorsunuz? Bu yetkiyi hangi kanuna göre alıyorsunuz? Kanunların size vermediği bu hakkı sizler gayrimeşrû bir şekilde nasıl çiğnersiniz? 40 yıldır okuyucusu olduğum; hak, hukuk, adalet, demokrasi diyen Yeni Asya Gazetesi’nin ilân hakkı derhal verilmeli, maddî ve manevî zararları karşılanmalıdır. Ayrıca bu hukuksuz zulmü yapanlar derhal istifa etmeli ve yargı önüne çıkarılmalıdır. Bunu yapanları millete şikâyet ediyor ve en ağır şekilde protesto ederek kınıyoruz”

742 GÜNDÜR RESMİ İLAN HAKKIMIZ VERİLMİYOR