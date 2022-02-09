Bir hak gasbının hikâyesi

Yeni Asya Gazetesi’nin resmî ilân yayınlama hakkı, 28/01/2020 tarih ve 2020/37 sayılı Genel Müdürlük kararıyla durduruldu.

Gerekçe; BİK’in sağladığı elektronik ortamda tutulması gereken Kâğıt Stok, Baskı ve Bayi İade Defterlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren düzenlemelere aykırı olarak işlememesi.

Talebimiz üzerine Kontrol Kurulu üyeleri tarafından 7/08/2021 tarihli idarî denetlemeleri neticesinde; bu defa ilk durdurma gerekçesine yeni gerekçeler eklendi.

Meselâ: Muhabir olarak çalışan fikir işçilerinin görevlerini fiilen yapmadıkları iddiası gibi..

Örnek olarak Mehmet Kara ve Kübra Örnek gösterildi. Mehmet KARA Ankara Temsilcimiz ve haftada iki gün makale, her gün de haber yazıyor, Kübra ÖRNEK de bir çok işin yanında haftada bir Gençlik Sayfası hazırlıyor..

Elbette sigortaları, vergileri ve diğer kanunî vecibeler ifa ediliyor… SGK’ya göre biz fikir işçisi çalıştırıyoruz, ama Basın İlân ‘a göre çalıştırmıyoruz.

Diğer gerekçe Ankara ilinde 18 Aralık 2019 tarihinde günlük satış adedimiz yasal sınırın altına düşmüş olması.. Ama gelin görün ki dağıtıcı firma olan Turkuvaz ‘ın kayıtlarına göre yasal sınırın üstünde... Bundan sonra bu belgeler de yeterli görülmedi, ayrıca baskıya ait faturalar istendi, onu da verdik..

Yetti mi ? Yetmedi elbet: Kurum kayıtlarına eksik giriş yapılmış..

İyi de günlük ortalama ay üzerinden hesaplanmıyor muydu? Yani bir aylık satış toplamı, gün sayısına bölünerek hesaplanmıyor muydu, yönetmelik bunu demiyor muydu?

• Basın İlân Kurumu15.05.2020 Tarihli Resmî Gazetede31128 - 15.05.2020 sayılı GENEL KURUL KARARINI yayınladı. BU karara göre gazetelere günlük tiraj ve fikir işçileri yönünden bazı kolaylıklar sağlandı. Bunu da hatırlattık, ama nafile.. Bizim eksikliğimiz karardan önceymiş.. İyi de pandemi şimdi, ama.. ??

Velhasıl ilân durdurma itirazlarımızın tamamı reddedildi ve mecburen İstanbul İdare Mahkemesi’nde dâvâ açtık.

Dâvâ devam ederken 16.11.2021 tarihinde Basın İlân Kurumu’ndan asıl karar geldi: Yeni Asya Gazetesi’nin bütün ilân haklarının kaldırılmasına karar verildi. İtiraz ettik reddedildi..

Red gerekçelerinden bir tanesi aynen şöyle: “Gazete tarafından Mahkemeye taşınması ve sürecin halihazırda devam etmesi sebebiyle Gazetenin İlgi (ğ) yazısı doğrultusunda Kurumumuzca herhangi bir işlem tesis edilmesine imkân kalmamıştır. “ Sanki iki yıldır ilân haklarımız kesilmiyormuş gibi..

İyi de mahkeme devam ediyorsa durdurma kararı kesinleşmemiş demektir, kesinleşme beklenmeden de bu kararı vermek doğru değil…

Elbette buna karşı da dâvâ açtık..

Bu arada bize akıl veren bazı dost(!)larımızın tavsiyeleri de olmadı değil..

Bu tavsiyeleri (!) tahmin etmek zor değil…

Aynen düşündüğünüz gibi…

Diğer yandan Basın Kartları verilmiyor veya yenilenmiyor, ama gazete çalışanlarımızın eksiksiz görevlerini yapmaları isteniyor.. Bir yandan basın kartlarını keyfî olarak vermiyorum diyen devletin bir kurumu, diğer yandan neden muhabirliği tam yapmıyorsunuz diyen diğer devletin kurumu… Bu da ayrı bir mesele…



Av. Mustafa Özbek