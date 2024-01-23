Tüm Emeklilerin Sendikası Merkez Temsilciler Kurulu Üyesi Bayram Yumrukaya, “Hepimiz yoksullaştık, hepimiz sefalete sürükleniyoruz, özellikle emeklilere, saray iktidarı ‘siz yaşamayın ölün’ demek istiyor. Ekmeği, zeytini, çayı, suyu, yağı hepimiz aynı fiyatlardan alıyoruz, peki bu maaş ayrımcılığı neden?'' dedi.

Yumrukaya ayrıca ''Sizler saraylarınızda yatarken, manda yoğurdu, hurma, kestane balı ve yulaf yerken, emekli aç karnına yatıyor. Sizler sıcak saraylarınızda otururken, emekli gece yatarken doğal gazını kapatıp yatıyor. Ne yapmak istiyorsunuz? Emekli açlıktan, soğuktan ölsün mü istiyorsunuz? Bütün bunlar yetmiyor, üstüne üstlük dalga geçer gibi 2024’ü emekli yılı ilan ediyorsunuz, yüzde 5’i de müjde diye, emeklilerle alay ediyorsunuz! Bu yüzden emekliler size haklarını helal etmiyor. Emekliler dilenmiyor, hakkını istiyor hakkını, zamanında peşin peşin ödediklerini pirim oranında, insanca yaşam koşulları ücreti istiyor” ifadelerini kullandı. Eskişehir - Anka

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