Türkiye genelinde “Açlığa ve Sefalete Hayır” sloganıyla 8 ayrı şehirde miting düzenleyen Tüm Emekliler Sendikası, İzmir’de de meydanlara çıktı.

Tüm Emekliler Sendikası Ege Bölgesi Şubeleri, İzmir Gündoğdu Meydanı’nda biraraya gelerek ellerinde “Artık Yeter”, “Açlığa Yoksulluğa Teslim Olmayacağız”, “Bu Maaşlarla Yaşanmaz”, “Diyanetin Şatafatı Emeklinin Yoksulluğu”, “Sermayeye Değil Emekliye Bütçe”, “Emekliler Yürüyor Dayanışma Büyüyor” yazılı dövizlerle Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü.

Sendika’nın Seferihisar Şube Başkanı Emire Özkoç, “Birileri beyler, paşalar gibi yaşarken, aklımıza hayalimize gelmeyecek kadar lüks hayatlar sürerken, bu ülkenin her karış toprağına ter dökmüş emeklileri açlıkla sınamak, ne vicdanidir, ne ahlakidir, ne de insanidir. Sosyal devlet de bu değildir” dedi.

Emekli Kemal Karataş artık bıçağın kemiğe dayandığını belirterek “Emekliler bundan önce de iyi değildi ancak artık bıçak kemiğe dayandı. Bugün 10-15 bin lira maaş alan bir emekli 10-15 bin ev kirası veriyor. Aldığı maaştan çoluğuna çocuğuna para veremiyor. Emekliler olarak artık sözün bittiği yerdeyiz. Artık emekliden iktidara oy da yok rahatta yok” diye konuştu.

İzmir - Anka