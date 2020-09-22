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22 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

Bu neyin korkusu?

22 Eylül 2020, Salı
İstanbul’da Kanal İstanbul Yürüyüşü’ne gidişler engellenirken, kolluk kuvvetleri köyleri ablukaya aldı.

Asıl amacın kendilerini yalnızlaştırmak olduğunu söyleyen köylüler duruma tepkili. Kanal İstanbul güzergahındaki köylerde bu baskının yeni olmadığını söyleyen bir köylü ise rutin zamanlarda yaşadıklarını şöyle anlattı, “Sadece eylem yapılacağı zamanlarda değil sık sık kolluk güçleri köyleri gezerek, Kanal’a karşı mücadele veren çevrecilerin terörist olduğunu mücadelelerinin çevre mücadelesi ile ilgisi olmadığına dair şeyler söylüyorlar. Köylüleri korkutmaya ve mücadeleden vazgeçirmeye çalıştıkları gibi korkmayan ve kararlı duran köylüleri ise tehdit edecek duruma geldiler.” Artı Gerçek’in haberine göre, evlerinden çıkarken bile artık tedirgin olduklarını belirten köylüler bu olağanüstü müdahale haline tepki göstererek, “Amaçları pandemiyi gerekçesiyle çevrecileri köylere sokmamak değil amaçları burada yaşayan köylüleri mücadeleden uzaklaştırıp yalnızlaştırmak” dedi.

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