Bu yıl erken seçim şart

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “Türkiye 2021’de erken seçime gitmek zorunda. Çünkü Türkiye bu iktidarı taşıyamıyor. İktidarın erken seçim dışında başka seçeneği kalmadı” dedi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkkan erken seçime ilişkin bir soru üzerine, “Türkiye 2021’de erken seçime gitmek zorunda. Çünkü Türkiye bu iktidarı taşıyamıyor. İktidarın erken seçim dışında başka seçeneği kalmadı” ifadesini kullandı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu’na yapılan saldırılara değinen Türkkan, Türkiye’nin her geçen gün sözde demokrasi diye anılacak şekilde üçüncü dünya ülkesine dönüştüğünü iddia etti.

Diktatörlerin icraatlarına benziyor

Son yaşanan olayları Uganda’da meydana gelen olaylara benzeten Türkkan, “Örneklerini diktatör İdi Amin’in Uganda’sında görebileceğiniz görüntülere üzülerek şahit oluyoruz. Eski diktatör İdi Amin, ‘ifade hürriyeti var, ama ifade ettikten sonra olacakları garanti edemem’ diyordu. Türkiye’de yaşananlar İdi Amin gibi diktatörlerin yönettiği ülkelerin icraatlarına benziyor” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yapılan saldırıları hatırlatan Türkkan, “tek adam” düzenine geçtikten sonra bu olayların arka arkaya meydana geldiğini öne sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasetçi ve gazetecilere yapılan saldırılara karşı sessizliğini muhafaza ettiğini söyleyen Türkkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu eylemlerin kendisini de zora sokacağının farkında olmadığını söyledi.

İnanmadığınız şeyi yapamazsınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “2021 yılı reform yılı olacak.” sözlerini aktaran Türkkan, “Reformlar önce beyinde başlar. Yani inandığınız şeyi yapabilirsiniz. Demokrasiye, hukuka, ifade özgürlüğüne, yargının bağımsızlığına ve insan haklarına inanmıyorsanız bu konularda reform falan yapamazsınız. Bu kavramlar AK Parti’nin içselleştirdiği konular değil. Tek adam dışında içselleştirdikleri hiçbir şey yok” değerlendirmesinde bulundu. Türkkan, bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin saldırılarla ilgili açıklamasını sorması üzerine “Kalem, kâğıt ve yazı insanlık tarihinin en önemli buluşlarından birisidir. Kalem, kâğıt ve yazıdan korkanlar şiddete başvurur” dedi. Türkkan, gençlerin ülkelerine olan inançlarını giderek kaybettiğini, yaşama sevinçlerinin söndüğünü söyledi.