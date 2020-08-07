Büyük felâket soruşturulsun

Lübnan’ın eski başbakanları biraraya geldikten sonra yaptıkları açıklamada, Beyrut Limanı’ndaki patlama için uluslararası soruşturma çağrısı yaptı.

Eski Lübnan başbakanları, Beyrut Limanı’ndaki patlamayı “Nekbe (büyük felaket)” olarak nitelendirerek, patlamanın nedenini belirlemek için uluslararası veya Arap soruşturma komitesi oluşturulması çağrısında bulundu. Eski başbakanlar Saad el-Hariri, Necib Mikati, Fuad Sinyora ve Temmam Selam, Hariri’nin başkent Beyrut’taki konutunda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Sinyora’nın okuduğu ortak açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ile Arap Birliğine patlamanın nedenlerini ortaya çıkarmak için dürüst, profesyonel ve tarafsız yargıç ve araştırmacıların yer alacağı uluslararası veya Arap soruşturma komitesi oluşturulması çağrısı yapıldı. Limanda bulunan tüm birimlerden “olay mahallini” korumak için iş birliği yapmaları istenen açıklamada, kimsenin dokunulmaz olmadığını, olaydan sorumlu olduğu tespit edilen herkesin hesap vermesi gerektiği aktarıldı.

BÜYÜK FELAKET

Patlamanın “korkunç ve benzeri görülmemiş” olarak nitelendirildiği açıklamada, bu “büyük felaketin” Lübnanlıların hükümete olan güveninde büyük çöküşe yol açtığı belirtildi. Beyrut’un on yıllardır bitmek bilmeyen yıkım ve istismarlara maruz kaldığı, bugün de “büyük bir felaketle” karşı karşıya olduğu ifade edilen açıklamada, liderlik, öngörü ve iradenin bulunmasıyla bu durumun önlenebileceği savunuldu. “Nekbe” (Büyük Felaket) ifadesi genellikle İsrail’in 14 Mayıs 1948’de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulmasına işaret için kullanılıyor. Bu arada, Sağlık Bakanı Hamad Hasan, ölü sayısının 113’e yükseldiğini, yaklaşık 4 bin yaralı ve onlarca da kayıp olduğunu bildirdi. Beyrut - aa

Sorumlu hükümet

Uzun süredir siyasi çalkantılara sahne olan Lübnan’da Salı akşamı meydana gelen patlamanın ardından ülkenin siyasi ve ekonomik geleceği tartışılıyor. DW Türkçe’nin haberine göre, naşkent Beyrut, özellikle de liman bölgesi patlama nedeniyle ağır hasar aldı. Patlamanın ardından resmi verilere göre halkın yüzde 45’inin yoksulluk sınırının altında olduğu Lübnan’da ekonomik sıkıntıların artmasından, siyasi krizlerin körüklenmesinden endişe ediliyor. Cumhurbaşkanı Michel Aoun patlamaya neden olduğu tahmin edilen amonyum nitratın yeterli güvenlik önlemi alınmadan altı yıldır liman bölgesinde tutulduğunu açıklaması, “Bu ihmalde suç kimde?” sorusunu akla getirdi. Uzun yıllar Beyrut’ta görev yapmış olan gazeteci Hediye Levent’e göre riskli olduğu bilinmesine rağmen kimyasalların bölgede tutulmasında sorumluluk Lübnan hükümetinde.

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Ev hapsi ve yurt dışı yasağı

Patlamanın gerçekleştiği Beyrut Limanı sorumlularına ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Göçmen ve Mülteciler Bakanı Gade Şureym, ev hapsinin 2014’ten bu yana patlayıcıların tutulduğu ve dünkü facianın gerçekleştiği Beyrut Limanı’nda depolama, koruma ve denetim işlerini yürütenlere uygulanacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Muhammed Fehmi ise olaya karışan veya ilgisi olanlara yurt dışına çıkış yasağı da getirildiğini bildirdi, Bu arada, Lübnan’da eski Başbakan Saad el-Hariri liderliğindeki Müstakbel Hareketi, Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamanın zamanlaması ve şartları bakımından ciddi şüpheler barındırdığını belirtti. Ayrıca Beyrut Valisi Mervan Abbud, Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtti.

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Irkçı siyonist dört köşe

İsrail’deki sağcı Zehut (Kimlik) Partisi Başkanı ve eski Meclis Başkan Yardımcısı Moshe Feiglin, önceki gün Beyaa muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik.

Bu cehennemin bize roket olarak düşeceğini biliyor muydun? “ ifadelerini kullandı. Kendisinin patlayıcılar konusunda biraz bilgisi olduğunu belirten Feiglin, “Tanık olduğum en büyük patlama 2,5 ton TNT patlayıcısının infilakı idi. Beyrut Limanı’nda gördüğümüz ise bundan çok daha fazlasıydı ki küçük bir nükleer bomba gibi yıkıcı etkisi vardı.” diye konuştu. Kudüs - aa

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Lübnan siyasetinde bir milat olabilir

İç savaş geçirdiler, Suriye’nin müdahalesine, İsrail bombardımanına maruz kaldılar, siyasi suikastlarla sarsıldılar ama böylesi bir felaketi daha önce hiç yaşamadılar. Lübnan halkı, Beyrut limanındaki korkunç patlamayla benzeri görülmemiş bir felaket yaşıyor. Lübnanlı yetkililerin yaptığı resmî açıklamalara göre Beyrut Limanı’ndaki patlamaya bir depoda bulundurulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat sebep oldu. Patlamadan sonra yaptığı açıklamada Başbakan Hassan Diyab “Sorumlular cezalandırılacak” dese de sorumluların kim veya kimler olduğuyla ilgili ulusal ve uluslararası kamuoyundaki şüpheleri gideremedi. Bu olayın bir saldırı olabileceği ve deponun Hizbullah’a ait olduğuna dair iddialar bir yana, bu kadar fazla patlayıcı maddenin yerleşim yerlerine bu kadar yakın bir depoda tutulmasını şüpheli bulanların sayısı da epey fazla. İstanbul - aa

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Sabotaj olduğu fikri hâlâ hâkim

Nitekim Beyrut Limanı müdürünün konuyla ilgili “Gümrük İdaresi bu patlayıcı maddelerin limandan çıkarılması için yetkili mercilere başvurdu, ancak altı yıl boyunca herhangi bir cevap alınmadı” demesi doğrudan bir isim vermese de sorumluluğun kendilerini aşan bir makama ait olduğunu ima ediyor. Patlamanın ardından resmî açıklamanın geç yapılması medyada ciddi şekilde bilgi kirliliğine de neden oldu. İlk gelen görüntülerin havai fişek patlamasına benzetilmesine rağmen patlamanın yıkıcılığının ilerleyen saatlerde çok daha net anlaşılmasıyla bunun bir saldırı olduğu iddiaları öne çıktı. Nihayetinde resmî açıklamalar reddetse de patlamanın kazadan ziyade sabotaj olduğu fikri hâlâ hâkim görünüyor.