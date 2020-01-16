Çalışan emekli sayısı beş yılda ikiye katlandı

Son beş yılda emekli aylığı alıp aynı zamanda çalışan kişi sayısı 55 bin 731’den neredeyse ikiye katlanarak 92 bin 923’e çıktı.

CHP İstanbul Milletvekili Murat Emir’in Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’den (CİMER) cevap geldi. Buna göre emekli aylığı kesilip çalışan kişi sayısı ise beş yılda 323’ten 1656’ya çıktı. Sigortasız çalışan emekli sayısı ise belirtilmedi. Emeklilerin bir kısmı Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışmaya devam ederken, bir kısmı da kayıtdışı çalışıyor. Malulen ya da engelli indirimi halinde emekli olan kişinin tekrar çalışmaya başlaması durumunda ise maaşı tamamen kesiliyor. Kendi işyerini açmış vergi mükellefi, limited veya anonim şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi emeklinin ise Bağ-Kur’dan aldığı aylığından ortalama yüzde 10-13 oranında kesinti yapılıyor. Diken’in haberine göre, Emir, prim ödemenin emekli aylığında artışa neden olmaması ve işverenlerin de prim ödememeyi tercih etmesi üzerine emekliklerde kayıtdışı çalışmanın giderek arttığını söyledi.

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