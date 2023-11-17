Çalışma Bakanı: Türkiye’de aç ve yoksul yok

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in “Ülkemizde çalışıp aşırı yoksulluk içinde yaşayan sayısı kaçtır?” sorusunu cevaplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 11 bin 402 lira olduğunu belirterek “Bu kapsamda, ülkemizde aşırı yoksulluk ve açlık sınırı içinde yaşayan kişi bulunmamaktadır” dedi.

TÜİK’in her ay açıkladığı Hanehalkı işgücü anketi sonuçlarında kullanılan istihdam tanımıın uluslararası standartlara uygun olduğunu belirten Bakan Işıkhan; yevmiyeli, ücretli, maaşlı, kendi hesabına, işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak referans dönemi içinde en az bir saat bir iktisadi faaliyette bulunan kişilerin istihdamda sayıldığını belirtti. Önerge sahibi Gürer, “Ülkemizde milyonlarca asgari ücretle çalışan hem açlık hem de yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. Yine en düşüğü 7 bin 500 lira olan emekli maaşı alan emekli sayısının da milyonlarla ifade edildiği bilinen bir gerçektir. Durum böyle iken Sayın Bakan’ın Türkiye’de açlık ve yoksulluk sınırının altında kimse yok gibi bir ifade kullanması, ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntıları görmezden geldiğinin de net bir göstergesidir” şeklinde konuştu. Ankara - Adnan Solmaz

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