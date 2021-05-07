'Çalışma izni görev belgesinin' geçerlilik süresi uzatıldı

İçişleri Bakanlığınca muafiyet kapsamında olanların manuel doldurdukları "çalışma izni görev belgesi formu"nun geçerlilik süresi 12 Mayıs saat 00.00'a kadar uzatıldı.

AA

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