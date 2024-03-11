Cami hoparlöründen AKP propagandası

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Aydın’da bir cami hoparlöründen AKP’nin programının duyurulduğunu açıkladı.

T24’ün haberine göre Bülbül, yaptığı açıklamada, Eymir ve Yazıkent mahallelerindeki camilerden yapılan duyuruda, “Mahallede yapılması planlanan istişare toplantısına AKP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı, AKP Bozdoğan Belediye Başkan adayı ve MHP İl Başkanı katılım sağlayacaktır. Katılmak isteyen vatandaşlar için Eymir’den araçlar kaldırılacaktır” şeklinde anons yapıldığını belirtti. Bu duyuruların seçimi kaybedeceğini anlayan iktidar partisinin çaresizliğini gösterdiğini vurgulayan Bülbül, “Dini siyasete alet ederek, ibadethaneleri seçim bürosuna çevirmeye kalkmak kabul edilemez. Camilerden AKP’li belediye başkan adaylarının programlarıyla ilgili duyuru anonsu yapmak kabul edilemez. Camileri siyasi propaganda yapmakta kullanmak, seçim ofisi olarak görmek çaresizliğin göstergesidir” dedi. Haber Merkezi

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