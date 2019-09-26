Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz." ifadesini kullandı.

Depremin ardından 3 ilde eğitime ara verildi İstanbul'da bir deprem daha! Bakan Koca, Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde gözlemlenen depreme ilişkin Twitter hesabından, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bakanlık olarak, her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz." paylaşımında bulundu. AA

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