Depremin ardından 3 ilde eğitime ara verildi

Marmara Denizi Silivri açıklarında gözlemlenen depremin ardından İstanbul, Bursa ve Yalova'daki tüm okullarda eğitime ara verildi.

İstanbul'da bir deprem daha! İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde gözlemlenen deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem yaşandığı hatırlatıldı. Deprem sonrasında valilikçe AFAD'ın hemen faaliyete geçirildiği aktarılan açıklamada, "Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir." denildi. Bursa'da eğitime ara verildi Bursa Valiliğinin kararıyla, Marmara Denizi'nde gözlemlenen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Silivri merkezli meydana gelen deprem sonucunda öğrencilerimizde oluşan kaygının giderilmesi amacıyla Bursa'daki tüm okullar saat 14.30 itibarıyla Valilik kararıyla 1 gün süre ile tatil edilmiştir." ifadesine yer verildi. AA

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