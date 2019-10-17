"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Çavuşoğlu: Bu bir ateşkes değil, sadece harekata ara veriyoruz

17 Ekim 2019, Perşembe 21:40
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki heyetler arası görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık." ifadelerini kullandı.

"Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değil"

YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağlandığını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır." 

Çavuşoğlu, "Fırat'ın doğusunda DEAŞ ile mücadele konusunda da eş güdüm ve iş birliği içinde çalışacağız." dedi. 

"4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi Türkiye etkisiz hale getirdi"

Türkiye'nin bugüne kadar DEAŞ'a karşı çok kararlı bir mücadele verdiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Suriye'de 3 bin, Irak ile beraber toplamda 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi Türkiye etkisiz hale getirmişti." 

YPG/PKK'nın çekilmesine ilişkin detaylara değinen Çavuşoğlu, "Burada sadece YPG'lilerin çekilmesi değil, YPG'lilerin elindeki silahların alınması, sadece ellerindeki silahların alınması da yeterli değil, tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi ve tahkimatların yıkılması dahil hepsi var." ifadelerini kullandı. 

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"20 mil yani 32 kilometre derinlikte Fırat'ın doğusunda, Irak sınıra kadar yani 444 kilometrelik bir uzunlukta hiçbir teröristin kalmaması ve tüm bu bölgenin güvenli bölge olarak tesis edilmesi... Bizim güvenliğimiz açısıdan da bu önemli."  

Çavuşoğlu, çekilmeye ilişkin 120 saatlik süre başladığında, ABD'nin taahhüdü ilave yaptırımlarla ilgili herhangi bir çalışma olmayacağını belirtti.

"365 binden fazla Suriyeli DEAŞ ve PKK'dan temizlediğimiz alanlara döndü"

Bakan Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra, DEAŞ ve PKK'dan temizlediğimiz alanlara şu ana kadar 365 binden fazla Suriyeli'nin döndüğünü söyledi. 

"Bizim Kobani veya başka bir taahhüdümüz olmadı" diyen Çavuşoğlu, "Pence'in söylediği gibi biz oraya girmeyeceğiz gibi bir şey demedik." diye konuştu. 

"Ara vermek demek, oradaki güçlerimizin çekilmesi demek değildir"

Harekata verilen aradan sonra bölgedeki Türk askeri varlığa ilişkin bir soru üzerine Çavuoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ara vermek demek, bizim askerimizin ve oradaki güçlerimizin çekilmesi demek değildir. Biz orada olacağız, var olmaya devam edeceğiz." 

Çavuşoğlu, "Gerek oradaki mevcudiyetimiz gerek istihbari kaynaklarımızla birlikte ne yapıldığını ve ne yapılmadığını bizzat takip edeceğiz. Yani gözümüzün önünde olacak, denetimini de yapacağız." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, ateşkes, harekat
Okunma Sayısı: 274
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Macron’a başörtüsü mektubu

    Çavuşoğlu: Bu bir ateşkes değil, sadece harekata ara veriyoruz

    Türkiye-ABD anlaşmasının detayları açıklandı

    Trump, Erdoğan'a teşekkür etti

    Anlaşma sağlandı: YPG çekilecek

    AP Başkanı: Türkiye'nin AB üyelik müzakereleri askıya alınsın

    İmamoğlu'na 700 milyon lira borçlanma yetkisi verildi

    İstanbul'da toplu taşıma 29 Ekim'de ücretsiz olacak

    'Volkswagen yatırımı iptal edilmedi'

    TÜSİAD'dan ABD ve AB'ye 'Barış Pınarı' mektubu

    'Yaptırım söylemleri NATO ruhuyla bağdaşmıyor'

    Esad: Saldırıları karşılık vereceğiz

    Erdoğan - Pence görüşmesi devam ediyor

    AB ve İngiltere'den Brexit ile ilgili yeni anlaşma

    Sınır ilçelerinde eğitim hakkında Bakan Selçuk'tan bilgilendirme yapıldı

    Sağlıksız yemenin maliyetine ilişkin dudak uçuklatan rakamlar!

    2020 yılı merkezi yönetim bütçesi TBMM'ye sunulacak

    Bakan Akar'dan 'kimyasal silah' açıklaması

    Müslüman ailelere dinî ayrımcılık

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ba’de harabi’s-Suriye
    Cevher İLHAN

    Operasyon üzerinden “oyun içinde oyun”
    Ali FERŞADOĞLU

    “Deizme cevap verip çürütecek kitap var mı?”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Cafer-i Sadık’ı (ra) tanıyalım
    Genel

    Yasalaşan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinde hangi maddeler var?
    Faruk ÇAKIR

    Orta seviyeli tuzak
    Genel

    Göçmenler pazarlık konusu olmamalı
    Ahmet BATTAL

    Kahtâlı Rical
    Genel

    Trafik cezaları keyfî mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.