Çavuşoğlu: Katar ve ABD ile birlikte çalışıyoruz

07 Eylül 2021, Salı 21:30
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NTV kanalına verdiği mülâkatta Kabil Havalimanı’nın güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.
“Kabil Havalimanı ile ilgili Katar ve ABD ile birlikte çalışıyoruz” diyen Çavuşoğlu güvenliği havalimanı dışında Taliban’ın sağlayabileceğini ancak içerde “uluslar arası toplumun ya da tüm şirketlerin güvenebileceği bir güvenlik şirketi ya da bir ya da iki devletin sağlaması” gerektiğini söyledi. “Askerî güç istenmiyorsa, bu işi yapan şirketler var” diyen Çavuşoğlu “Uçaklar uçmak istese bile sigorta şirketleri izin vermez” diye konuştu. Havalimanına şu anda uçakların inip kalkabildiğini söyleyen Çavuşoğlu “Bazı ülkelerin vatandaşları orada kaldı. Bizim de orada vatandaşlarımız var. Bin 400’den fazla insanı tahliye ettik. Bunlardan bin 60’ı bizim vatandaşımız” dedi.
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