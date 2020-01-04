Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüşmesinde Suriye, Libya ve Irak'ta yaşanan olaylarla bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov'un telefon görüşmesinde, Suriye, Libya ve Irak'ta yaşanan olaylarla bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Öte yandan Çavuşoğlu, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. AA

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