Çavuşoğlu'ndan BM ve AB diplomatlarına mektup

Dışişleri Bakanı, BM daimi üyeleri ve AB dışişleri bakanlarına mektup göndererek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumuna ilişkin muhataplarını bilgilendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mektubunda, Doğu Akdeniz'de Fatih gemisinin sondaj yaptığı bölgenin Türk kıta sahanlığı olduğunu vurguladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin (AB) tepkilerine yanıt veren Çavuşoğlu, AB'nin üyelik dayanışması altında GKRY'ye verdiği desteğin uluslararası hukukla bağdaşmadığını söyledi.

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