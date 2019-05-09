Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Rusya'dan S-400 alım sürecinin ertelenmesi tartışmalarına ilişkin kendisine yöneltilen bir soru üzerine konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim tarafımızdan erteleneceği açıklaması yapılmadı" ifadelerini kullandı.

Reform Eylem Grubu Toplantısı'na Beştepe'de yapıldı. İlk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kameralar karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: S-400 GERİLİMİ "S-400'ün Türkiye'ye getirilmesi konusunda bizim tarafımızdan erteleme açıklaması olmadı. Hiç alınmaması yönünde diğer ülkelerden yorumlar geliyor. ABD'nin bazı iddiaları var. F-35'ler dahil NATO sistemlerine verebileceği zararlar olduğu söyleniyor. Son sözü uzmanların söylemesi gerektiğini söyledik. Ortak çalışma grubu kurulması ve buna NATO'nun başkanlık etmesi gerektiğini söyledik. Bu konuda ne yaptığımızı biliyoruz. Cumartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile S-400 konusunu görüşeceğiz."

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