Cemil Meriç'i rahmetle anıyoruz

Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, çevirmen ve düşünür Cemil Meriç'i vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyoruz. Meriç, 13 Haziran 1987'de İstanbul'da vefat etmişti.

Cemil Meriç’ten unutulmaz mesajlar

“Müslüman mütefekkir deyince, Said Nursî’yi tanıdım”

Cemil Meriç: Yalçın bir irade, taviz vermeyen bir mizaç

12 Aralık 1916 tarihinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dünyaya gelen Cemil Meriç, başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırma yapmış ve yazılar kaleme almış bir düşünce adamı olarak bilinir. Meriç, telif ettiği 12 eseri ve tercümeleriyle Türk edebiyatında önemli bir yeri olduğu kabul edilir.

Said Nursî, Deccal’lara meydan okuyan imanın remzi

“Said Nursî, Deccal’lara meydan okuyan imanın remzi.” Cemil Meriç, ancak hayatının ileri yaşlarında tanıyabildiği Said Nursî’yi böyle tarif etti. Onu, deccal karşısında imanın remzi, işareti; mü’minin duruşunu temsil eden asil bir sembol olarak gördüğü için de, soruldukça ekseriyetle o cihetini nazara verdi. (...) Nurcuları tanıdıkça, onların samimî hareketlerinden, verdikleri bilgilerden ve okudukları risalelerden anladığı kadarının bile, Said Nursî’ye karşı duyduğu hayranlığı teyit etmeye yettiğini gördü. İstanbul - Seyhan Şentürk