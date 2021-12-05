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Ceza yönetmeliği geri çekilsin

05 Aralık 2021, Pazar 22:59
İzmir Gündoğdu Meydanı’nda toplanan sağlık çalışanları, 1 Temmuz’da yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin geri çekilmesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve hükümete çağrı yaptı.

“Emek bizim, söz bizim”, “Sağlık haktır satılamaz”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz”, “Yeter Fahrettin, bizi kahrettin” yazılı dövizler taşıyan sağlık çalışanları, ek gösterge zammı öngören ve TBMM’de kabul edilen teklifin sadece hekimlerle sınırlı tutulmasına da tepki gösterdi. Sağlık çalışanları adına basın açıklamasını İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı yaptı. Çamlı, şunları söyledi: “Sağlık bütçe görüşmeleri sırasında tüm sağlık emekçilerini eşitlikle kapsamayan, kamuda görev yapan hekimlerin dışındaki hekim ve sağlık emekçilerini görmeyen bir düzenleme TBMM gündemine geldi. Üniversiteler, aile sağlığı merkezlerindeki ve BAĞ-KUR, SSK’lı hekimlerle birlikte diğer tüm sağlık çalışanlarını kapsam dışında bırakan, emekli hekimler arasındaki eşitsizliği derinleştiren bu düzenleme adaletsizdir. Hekimi, hemşiresi, temizlik işçisiyle sağlık bir ekip işidir”

Yönetmelik çekilene kadar mücadeleye devam

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde aile hekimleri üzerindeki baskısını artıran, iş güvenliğini ortadan kaldıran, birçok özlük haklarını yok sayan birçok taraf var. Yönetmelik değişikliği ile aile hekimliği çalışanlarının statüsü, il sağlık müdürlüklerine bağlı kölelik sistemine taşınmıştır. Aile hekimliği uygulamasında iş güvencesi bu yönetmelikle sona ermiştir. Ceza sistemini ağırlaştıran, sözleşme feshini kolaylaştıran, dayanaksız ve keyfi yaptırımlar getiren, birinci basamakta çalışan sağlık emekçilerinin taleplerini karşılamayan sözleşme, tüm maddeleriyle derhal geri çekilsin! İş güvencesini tamamen ortadan kaldıran, ücretleri ve kazanılmış hakları gasp eden, görüş ve düşünce açıklama özgürlüğüne yasak getiren ‘ceza yönetmeliğine’ karşı mücadelemiz yönetmelik geri çekilene dek sürdürülecektir.”

İzmir - anka

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