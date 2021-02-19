Cezaevleri eza evi

TBMM Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, 15 Kasım 2019 tarihinde Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, 24 Şubat 2020 tarihinde ise Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna yaptığı ziyaretlere ilişkin rapor hazırladı.

Düzce ve Kırıkkale’deki ceza infaz kurumlarına ilişkin hazırlanan rapora göre tutuklu ve hükümlülerin çok sayıda sorunu bulunuyor. Cezaevlerindeki kapasitenin aşılmış olması nedeniyle masalarda sırayla yemek yenebildiğini belirten tutuklu ve hükümlüler, çocuklara süt, yumurta ve oyuncak verilmediğini, diş tedavisi olamadıklarını, yeterli beslenemediklerini ve suların çamurlu aktığını ifade etti. Gazete Duvar’ın haberine göre, Keskin’de bulunan bazı tutuklu ve hükümlüler üzerinde namaz kılmak için kantinden satın aldıkları battaniyelerin kurum personeli tarafından düzenli olarak toplandığını, koğuş içindeki çamaşır iplerinin dahi söküldüğünü de söyledi.

Okunma Sayısı: 188

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.