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8 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Cezaevlerinde bir skandal daha

08 Temmuz 2020, Çarşamba
Cezaevi idarelerinin mahkûmları yasal dayanak olmadan dinlediği ortaya çıktı.

Yaşanan durum bir mahkûmun başvurusu ve Anayasa Mahkemesi’nin incelemesi ile ortaya çıktı. Bolu F tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan Eşref Köse, Anayasa Mahkemesi’ne kapalı görüşün dinlenmesi ve kayda alınması nedeniyle haberleşme hürriyeti ile özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği başvurusu yaptı. Köse,  Cezaevi İdaresine, kapalı görüşlerin dinlenilmesine ilişkin yasal dayanağı sordu. Cezaevi İdaresi uygulamayı ‘Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik’te’ yer alan 7. Maddesine dayandırdı. Başvuruyu kabul eden Yüksek Mahkeme özel hayatın gizliliğini düzenleyen Anayasa’nın 20. maddesini işaret ederek, haberleşmenin gizliliğinin esas olduğunu belirtti. Dinlemelerin belirli koşullarda ve ancak hâkim kararı koşuluyla gerçekleştirilebileceğini kaydeden AYM, “Haberleşmenin denetlenmesi; haberleşmenin gizliliğini ve dolayısıyla haberleşme özgürlüğüne yönelik ağır bir müdahale oluşturur” dedi. Artı Gerçek’in haberine göre, Adalet Bakanlığı ise ‘dinlemeler meşrudur’ dedi.

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