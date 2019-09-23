CHP'den IMF görüşmesi ile ilgili açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Partili Durmuş Yılmaz ile birlikte Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileriyle yaptığı görüşmeye ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin gizli şekilde gerçekleştirilmediğini, bir kısım basın mensubunun orada bulunduğunu ifade eden Öztrak, gazetecilerin sorularına karşın, "Öküzün altında buzağı aramayın" dedi.

Öte yandan Öztrak, Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Raci Kaya'nın söz konusu görüşmeyle ilgili olarak, "Heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesi" sözlerine tepki gösterdi. Öztrak, "Hükümet ve yandaşları bu kapsamdaki bir görüşmenin üzerine mal bulmuş magribi gibi atlamasın" dedi.

IMF'yi dördüncü madde kapsamında ülkeye davet edenin Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğuna dikkati çeken Öztrak, "4. madde konsültasyonlarının muhatabı hükümettir. Bu madde kapsamında IMF çeşitli görüşmeler yapar. Bizim görüşmelerimiz de bu kapsamdadır" dedi. Ayrıca IMF'nin ana muhalefet partisiyle görüşmesinin normal olduğunu söyleyen Öztrak, AKP'nin iktidara gelmeden önce, 2002 yılında IMF ile görüştüğünü örnek göstererek, "Yani orada bir komplo mu vardı?" diye sordu.