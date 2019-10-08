CHP geçmişiyle yüzleşirken diğerleri ne yapıyor?

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, “Toplumla helalleşmeden olmaz” başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkedeki antidemokratik uygulamalara bir şekilde karışmış, yasaklara rıza göstermiş, hatta destek vermiş iktidarların ya da siyasi partilerin toplumla helalleşmeden özgürlükleri, insan haklarını savunmalarının ahlaki bir zemininin olması mümkün değildir. Kaderin cilvesine bakın ki CHP değişim ve demokratikleşme söylemleriyle yeni bir siyaset anlayışına yönelirken, değişim, demokratik değerler ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel söylemlerle yola çıkan AK Parti sanki CHP’nin tek parti yıllarına doğru bir yönelim içindedir. Maalesef AK Parti yola çıkarken bizzat kendi ortaya koyduğu demokratik değerler temelindeki ilkelerinden feragat ederek, Devlet Bahçeli-Doğu Perinçek’in yer aldığı ve kendi siyasal genlerine yabancı ulusalcı bir havuzda siyaset yapmaya heveslenmiş bulunmaktadır. Şimdi geldiğimiz noktada bütün siyasi partiler, eğer gerçek manada işleyen bir demokrasinin bu ülkede inşa edilmesini ve kalıcı hale gelmesini istiyorlarsa öncelikle hatalarıyla yüzleşmeli ve toplumla helalleşmelidirler. Kılıçdaroğlu CHP’nin geçmişiyle yüzleşerek cesur bir adım atıyor, peki diğer partiler? Mesela 28 Şubat’ta MHP neredeydi? Şimdiye kadar bu partinin açık yüreklilikle o günlerin muhasebesini yaptığına tanık olmadık.”