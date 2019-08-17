Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Şanlıurfa’daki Müşterek Harekât Merkezi’nin önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacağını duyurması üzerine ‘yetkinreport.com‘da ‘Akar’ın Suriye sınırı teftişi ABD’yi bir an önce PKK’ya karşı ortak harekâta zorluyor ama, ciddî pürüzler var‘ başlıklı bir yazı kaleme aldı.

‘Asıl mesele’nin güvenli bölgenin derinliği olduğunu ve bu konuda halen ‘sıkı pazarlığın’ sürdüğünü belirten Yetkin, Akar’ın Şanlıurfa’daki teftişinin de ikili amacı olduğunu vurgulayarak, “Görünürdeki amacı, gerçekten birliklerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan emri verdiği zaman harekete geçmeye hazır hâle gelip gelmediğini denetlemekti… Akar’ın ziyaretinin bir amacı da ABD’ye “bir an önce ortak harekât” zorlaması yapmaktı” dedi. ABD Avrupa Kuvvetlerinin (EUCOM) ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) arasında konuya ilişkin görüş ayrılıklarının olduğunun altını çizen Yetkin, ‘güvenli bölge’ konusunda Türkiye ve ABD askerinin ‘ortak çalışma’ yürütmesine ilişkinse yazısında şu satırlara yer verdi:

İKİ TEMEL ETKENE BAĞLI

“Bu işleyiş bir şekilde gerçekleşir, işlerse, bu iki temel etkene bağlı olacak. Siyasî planda, Erdoğan ile Trump’ın bu konuya ağırlıklarını koymuş olmaları. Stratejik planda ise, ortada S-400/F-35 krizi durmasına rağmen, ABD sisteminin ağırlığını PKK ile Suriye’deki taktik işbirliğine değil, Türkiye ile stratejik ilişkinin devamına koymuş olması. Neticede ABD açısından PKK’nın eski Suriye-Rusya ittifakına dönmesi, NATO üyesi Türkiye’nin Rusya ile daha sıkı işbirliği içine girmesi kadar önemli değil. Özetle, sorun çok, durum kolay değil, Türkiye anlaşma olmazsa Suriye’ye gireceği işaretlerini arttırdı, ama ilerleme sağlanan alanlar da mevcut. Önümüzdeki hafta bu süreçler bakımından hassas önemde olacak gibi görünüyor.”

İstanbul - Yeni Asya

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Akar, tarih verdi

MillÎ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Şanlıurfa’daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar, güvenli bölge konusundaki mutabakata ilişkin şu açıklamaları yaptı:

“Hava sahasının kontrolü konusunda da ABD’li müttefiklerimizle stratejik ortaklık ruhuna uygun şekilde görüşmelerimizi sürdürdük. Hava sahasının kontrol ve koordinasyonu ile birçok konuda genel olarak anlaştık. Teknik çalışmalar devam ediyor. Bu mutabakata bağlı olarak 14 Ağustos’tan itibaren de İHA’larımız bölgede uçmaya başladı. Güvenli bölgedeki faaliyetlerin koordinasyonu ve yönetimi için de Birleşik Müşterek Harekât Merkezi’nin kurulma çalışmaları devam ediyor. ABD’den gelenler oldu. Bizim arkadaşlarımızla çalışarak bu harekât merkezi için gerekli hazırlıkları yaptılar. Büyük ölçüde hazırlıklar tamamlandı. Özellikle kritik fonksiyonların tesisi gerçekleşti, diğer konularda da çalışmalar devam etmektedir. Birleşik Müşterek Harekât Merkezi tam kapasiteyle önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak.” Şanlıurfa – aa

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ABD’den ‘Müşterek Harekât Merkezi’ açıklaması

ABD Avrupa Komutanlığı, Urfa’da kurulacak Müşterek Harekât Merkezi hakkında internet sitesi üzerinden bir bilgi metni paylaştı. Artı Gerçek’in haberine göre, ABD Avrupa Komutanlığı tarafından paylaşılan metinde şu ifadelere yer verildi:

“ABD Avrupa Komutanlığı Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M. Twitty Urfa’da ABD - Türkiye Müşterek Harekât Merkezi kurma çabalarını ilerletmek için bu hafta Türkiye’ye bir ziyarette bulundu. Devam eden müzakereler, geçtiğimiz hafta Ankara’da düzenlenen ve Türkiye’nin güvenlik endişeleri, IŞİD’in yeniden birleşmesini önlemek için Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenliği sağlama ve Koalisyon ve ortaklarımızın IŞİD’in tamamen bozguna uğratma başarısına odaklanmasını sağlama konularına değinen askerî görüşmelerin hemen ardından gerçekleştirildi. Müşterek Harekât Merkezi bu çaba için planlama ve bilgi vermeyi sürdürecektir. Türk askeri yetkilileri ile ziyareti süresince Stephen M. Twitty, Türkiye’nin eskiden beri süregelen bir partner ve güvenilir NATO müttefiki olduğunun altını çizmiştir. Twitty ayrıca güçlü askeri ilişkilerin önemini vurgulamış ve ABD’nin, Müşterek Harekat Merkezi’nin başarılı şekilde hayat geçirilmesi için Ankara’da verilen taahhütlere olan bağlılığını ifade etmiştir.”