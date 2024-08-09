Çiftçi satamadığı ürünü çöpe döküyor

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Yenişehir ilçesinde biber üreticileriyle bir araya geldi. Sarıbal, hasadı yapılan Yenişehir biberinin maliyetinin üçte biri fiyatına bile satılamadığını, çiftçinin alıcı bulamadığını ve çaresiz kaldığını söyledi.

Sarıbal, şöyle konuştu: “Türkiye’nin biber merkezi olan Bursa’nın Yenişehir ilçesindeyiz. Maalesef yetiştirildi, fidesi ekildi, gübresi atıldı, ilacı yapıldı, sulaması yapıldı ve hasat zamanındayız. Dünyanın en kaliteli biberleri maalesef maliyetinin üçte biri fiyatına bile satılamıyor. Hatta alıcı bile yok. Biber tarlaları şu anda hasat edilmiyor. Maalesef çok ağır bir tablo var. Bunlar yeşil ve taze ürünler. Dalında beklemez, depoda tutulmaz. Bir an önce pazara gitmesi ve satılması gerekir. Çiftçi çöpe döküyor. Bir biber üreticisi ise şöyle konuştu: “Çiftçi batıyor arkadaşlar. Bunun tarifi, şekli şemali yok. Enflasyonu düşüreceğiz diye, bazı şeyleri yerine getireceğiz diye çiftçiyi yerle bir etmenin, insanları batırmanın hiçbir anlamı yok. Burada 3- 5 liraya alıcı bulamadığımız bibere markette 45 liraya alıcı buluyorsa, bu sistemde bir sıkıntı var. Eğer bu insanlar borcunu ödeyemiyorsa, işçiye parasını ödeyemiyorsa bu sistemde bir sıkıntı var.

Bursa - anka