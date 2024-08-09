"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 AĞUSTOS 2024 CUMA - YIL: 55

Çiftçi satamadığı ürünü çöpe döküyor

09 Ağustos 2024, Cuma 14:31
Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Yenişehir ilçesinde biber üreticileriyle bir araya geldi. Sarıbal, hasadı yapılan Yenişehir biberinin maliyetinin üçte biri fiyatına bile satılamadığını, çiftçinin alıcı bulamadığını ve çaresiz kaldığını söyledi.

Sarıbal, şöyle konuştu: “Türkiye’nin biber merkezi olan Bursa’nın Yenişehir ilçesindeyiz. Maalesef yetiştirildi, fidesi ekildi, gübresi atıldı, ilacı yapıldı, sulaması yapıldı ve hasat zamanındayız. Dünyanın en kaliteli biberleri maalesef maliyetinin üçte biri fiyatına bile satılamıyor. Hatta alıcı bile yok. Biber tarlaları şu anda hasat edilmiyor. Maalesef çok ağır bir tablo var. Bunlar yeşil ve taze ürünler. Dalında beklemez, depoda tutulmaz. Bir an önce pazara gitmesi ve satılması gerekir. Çiftçi çöpe döküyor. Bir biber üreticisi ise şöyle konuştu: “Çiftçi batıyor arkadaşlar. Bunun tarifi, şekli şemali yok. Enflasyonu düşüreceğiz diye, bazı şeyleri yerine getireceğiz diye çiftçiyi yerle bir etmenin, insanları batırmanın hiçbir anlamı yok. Burada 3- 5 liraya alıcı bulamadığımız bibere markette 45 liraya alıcı buluyorsa, bu sistemde bir sıkıntı var. Eğer bu insanlar borcunu ödeyemiyorsa, işçiye parasını ödeyemiyorsa bu sistemde bir sıkıntı var.

Bursa - anka

 

Okunma Sayısı: 236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yılın ilk 7 ayında faize 618 milyar lira ödendi

    Sanayi üretiminde sert daralma

    ‘Instagram yasağı orantısız ve keyfi’

    Daha İyi Yargı Derneği’nden Adalet Bakanlığı’na çağrı

    Müdahil olan 7’nci ülke olduk

    Çiftçi satamadığı ürünü çöpe döküyor

    Anne ile sağlıklı iletişim ekrandan koruyor

    VPN kullanırken dikkatli olun

    Uluslararası topluma İsrail’i durdurma çağrısı

    Ankara'da feci trafik kazası: 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

    Filistin destekçisi başkana güvenoyu

    Gerçekler ortaya çıktıkça halk daha fazla sorguluyor

    Emekliyi dilenci gibi görmekten vazgeçin

    İşkenceciler hesap vermeli

    Müdahillik başvurusu nihayet yapıldı

    Kayseri’yi terk ettiler

    Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

    İktidar israfa doymuyor

    Askeri yönetime hayır

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bağdat Paktı ihya edilmeli
    Şükrü BULUT

    İsmail Heniyye yaşıyor, lâkin İran vuruldu…
    Faruk ÇAKIR

    “Hukuk” kapatıldı, itiraz ettik mi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Acâib bir âlemden hakikî haberler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Risâlelerin Osmanlıca yazılması
    İbrahim Aktaşcı

    Haydi sen de bir dilenci öldür!
    Cevher İLHAN

    İktidarın “İsrail tahriki”
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur’da mehdîyete işaret var mıdır -3

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.