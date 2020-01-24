Çin'den gelen yolcular havalimanında termal kameralarla kontrol edildi

İstanbul Havalimanı'nda Çin'den gelen 3 uçaktaki yolcular koronavirüs nedeniyle termal kameralarla kontrol edildi.

Çin'de başlayan koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda Çin'den gelen yolcular virüs nedeniyle termal kameralarla kontrolden geçiriyor. Kontroller ikinci bir açıklamaya kadar devam edecek. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, insandan insana bulaştığı tespit edilen hızla yayılan yeni koronavirüs salgınında vaka sayısının 830'a ve ölü sayısının 25'e çıktığı bildirilmişti.

Okunma Sayısı: 140

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.