Çin’in Uygur zulmüne en acı örnek

19 Ağustos 2023, Cumartesi 00:14
Çin aşırıcılığa karşı mücadele bahanesiyle Doğu Türkistan’da başlattığı Uygur Türklerine karşı sistematik zulmünü dünyanın gözü önünde sürdürürken, Uygur Araştırmalar Merkezi İcra Direktörü Abdülhakim İdris, babası Abdülkerim Zikrullah İdris’in vefat haberini yedi ay sonra aldığı bildirildi.
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Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Abdülhakim İdris’in eşi ve aynı zamanda Uygur Hareketi Başkanı Ruşen Abbas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kayınpederim Abdülkerim Zikrullah İdris’in ocak ayında 81 yaşında vefat ettiğini yedi ay sonra bugün öğrendik” ifadelerini kullandı. Karar’ın haberine göre, eşinin babasıyla en son 2017 yılında görüştüğünü bildiren Abbas, iki bin 298 gün sonra babalarından aldıkları haberin ölüm olduğunu kaydetti. Aktivist olan Abbas ayrıca, “Yapay zeka ve nano teknolojilerin konuşulduğu çağda, benim gibi Uygurlar sevdiklerimizin nerede olduğunu veya sağlıklarını bile bilmiyor” diye ekledi.
Haber Merkezi
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