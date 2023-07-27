İstanbul’da yaşayan Uygurlar, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin Türkiye ziyareti nedeniyle Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenledi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin Ankara’da buluşması öncesinde Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan yüzlerce protestocu, Çin aleyhinde “Faşist Çin, Uygur Soykırımını Durdur”, “Türkiye Uyuma Kardeşine Sahip Çık” sloganlarıyla Çin’in Uygur politikasını protesto etti.

Gösteriye katılan Uygur Türkü Abdülsamed Hoten, 2016 yılından bu yana Çin’deki ailesinden haber alamamasının baş sorumlularından biri olarak gördüğü Çin Dışişleri Bakanı’nın Türkiye ziyaretinden rahatsız olduklarını ifade etti.

VOA Türkçe’nin haberine göre Hoten, “Doğu Türkistanlılar olarak hiç memnun değiliz. Geleceğini duyduğumuzdan beri uyuyamadık. Çünkü Wang Yi, Doğu Türkistan’la ilgili 2012’den beri zulmün baş aktörlerinden bir tanesidir. Şu anda da Türkiye’ye gelmesi çok ayıptır. Böyle bir durum olmaması gerekiyordu” diye konuştu.

Haber Merkezi