Çin’in zulümde yeni oyunu

Uygurlar’a yönelik politikaları sebebiyle bütün dünyadan tepki toplayan Çin yönetimi, insan hakları ihlâllerini yalanlayan videolar yayınlıyor.

Videolarda iddiaları Çin vatandaşı Uygurlar yalanlıyor. Associated Press (AP) haber ajansına ulaştırılan bazı bilgiler, görüntülerdeki Uygurlar’ın baskı sonucu Çin yanlısı mesajlar verdiklerine işaret ediyor. Mesajda, “Pompeo’nun açıklamalarıyla ilgili net bir duruş ifade edin. Meselâ: ‘Pompeo’nun Çin aleyhtarı açıklamalarına kesinlikle karşı çıkıyorum ve bu açıklamalardan dolayı öfkeliyim’. Çin Komünist Partisi’ni, ülkeyi ve Şincan’ı sevdiğinizi, ‘Ben bir Çinliyim ve anavatanımı seviyorum, buradaki işimde ve hayatımda mutluyum’ gibi sözlerle ifade edin” denildiği belirtiliyor. Birçok uzman yeniden gündeme gelen görüntülü mesajların baskı sonucu kayda alındığı görüşünde.

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