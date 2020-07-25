Çocukları koruyalım

Türkiye’nin en acil sorunlarından biri olan suça sürüklenen çocuklar. Konu ile ilgili hazırlanan rapora göre son haftada 2 bin 205 çocuk suça karıştı.

Suça sürüklenen çocuklar Türkiye’nin en âcil sorunlarından birini oluşturmaktadır. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye’de suça sürüklenen çocuklara ilişkin rapor hazırladı. Duvar’ın haberine göre, güvenlik birimlerine getirilen çocuklardan derlediği verileri paylaşan İlgezdi, erken çocukluk döneminde suçla tanışan, ebeveynleri ya da suç örgütleri tarafından suça yönlendirilerek istismar edilen çocuk sayısının her geçen gün artığına dikkat çekti. Rapora göre, Türkiye’de 2008- 2019 yılları arasında güvenlik birimlerine getirilen çocuk sayısı 3 milyon 840 bin 723’e ulaştı. Son 12 yılda güvenlik birimlerine getirilen çocuk sayısı ise yüzde 286 artarak saatte 37, haftada 6 bin 155 çocuk, suçun ya faili ya da mağduru oldu. 2008- 2019 yılları arasına suç mağduru olan toplam çocuk sayısı ise 1 milyon 780 bin 428 olarak kayıtlara geçti. Buna göre son 12 yılda ayda 12 bin 364 çocuk suçun mağduru oldu.

Son 12 yılda 2,6 kat arttı

Suça sürüklenen çocuk sayısının son 12 yılda 2,6 kat arttığına dikkat çekilen raporda şu bilgilere yer verildi: “2008 yılında 62 bin 430 olan suça sürüklenen çocuk sayısı 2019 yılında yüzde 170 artışla 168 bin 250’ye yükseldi. 2008- 2019 yılları arasında suça sürüklendiği gerekçesiyle hakkında işlem yapılan çocuk sayısı ise 1 milyon 375 bin 977 olarak kayıtlara geçti. 2008–2019 yılları arasında kolluk kuvvetlerine getirilen çocukların yüzde 36’sını suç işleyen 17 yaşından küçük çocuklar oluşturdu. Geride bıraktığımız 12 yılda haftada 2 bin 205 çocuk suça karıştı.”

Bu sorun âcil çözülmeli

İlgezdi, “Sadece 2019 yılında çeşitli sebeplerle güvenlik birimlerine getirilen çocuk sayısı 511 bin 247. Yani yarım milyondan fazla çocuk, devletin sert yüzüyle tanışmış. Bu çocukların yüzde 33’ü suça sürüklenmiş. Tam 168 bin 250 çocuktan bahsediyoruz. Gelişmiş demokrasiler, “Çocuğun bir suça karışmış olması, yaşadığı çevrede yeterince korunamamış olmasından ileri gelmektedir” prensibinden hareketle, adalet sistemine karışan çocukların sağlıklı bireyler olarak topluma yeniden kazandırılmasını hedefler. Buradan hareketle, suça sürüklenen çocuklar Türkiye’nin en acil sorunlarından birini oluşturmaktadır. Geçtiğimiz 12 senede 1 milyon 375 bin 977 çocuğun suça karıştığını düşünürsek, bu çocukların her şeyden önce birer çocuk oldukları gerçeğini kabul etmek ve onları her durumda korumak devletin görevidir” dedi.