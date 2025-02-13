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13 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

Çocuklarımızın yarını için yolsuzluğa dur de

13 Şubat 2025, Perşembe 20:32
Gürkan Avcı: Her birimiz, bu yozlaşmanın bir parçası olmadan çocuklarımızın geleceğini, bu ülkenin adaletini, şeffaflığını korumak zorundayız.

Yolsuzluk algısında diplerdeyiz

 

MEHMET KARA - ANKARA

İnovatif Stratejik Araştırmalar Merkezi (İNOSAM) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Avcı, yolsuzluğun ülkenin gündeminden düşmediğini belirterek, “Her birimiz, bu yozlaşmanın bir parçası olmadan çocuklarımızın geleceğini, bu ülkenin adaletini, şeffaflığını korumak zorundayız” dedi.

Vakıf merkezinde gerçekleştirilen “Rüşvetin Zincirlerini Kırmak: Türkiye’nin Geleceği İçin Haykırış!” başlıklı konuşmasında yaşanan yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvet olaylarına temas eden Gürkan Avcı, “Haber bültenlerinde, gazete manşetlerinde, sosyal medyada her gün yeni bir yolsuzluk skandalı, rüşvet ağı, hırsızlık vakası ile karşılaşıyor. Artık yeter, diyoruz. Bu ülkenin geleceği, çocuklarımızın yarınları, bu karanlıktan kurtarılmalı” diye konuştu.

ÜLKENİN TEMEL TAŞI DÜRÜSTLÜK, ŞEFFAFLIK VE ADALETTİR

“Bir ülkenin temel taşları olan dürüstlük, şeffaflık ve adalet, bugün Türkiye’de ayaklar altına alınmış, yerlerde sürünmektedir” diye konuşan Gürkan Avcı, “Bu çürüme, sadece maddî kayıplara değil, aynı zamanda ahlakî ve kültürel bir erozyona da yol açmaktadır. Gençlerimiz, bu düzenin içinde büyürken, dürüstlük ve adaletin değil, kısa yoldan zengin olmanın ve güç kazanmanın yollarını öğreniyorlar. Bu, ülkemizin geleceğini, çocuklarımızın umutlarını yok ediyor. Bu ülkenin insanları dürüstlüğü, adaleti ve şeffaflığı, namuslu, şerefli ve haysiyetli yöneticileri hak ediyor” dedi.

HIRSIZLIĞA, RÜŞVETE, YOLSUZLUĞA SON

İNOSAM olarak, bu ülkenin geleceği için, çocuklarımızın yarınları için, yolsuzluğa, hırsızlığa, torpile, iltimasa, adam kayırmaya ve rüşvete karşı savaş açtıklarını söyleyen Avcı şunları söyledi: “Bu ülkenin her bir ferdini, her bir kurumu, bu utanç verici tabloyu değiştirmek için birlik olmaya, sesini yükseltmeye ve adaletin gerçek manada tesis edilmesi için mücadele etmeye davet ediyoruz. Artık yeter! Bu ülkeyi, bu karanlıktan kurtarmak için tüm gücümüzle karşı koymalıyız, bedeli ne olursa olsun en sert şekillerde karşı çıkmalıyız. Yoksa deniz bitti! Türkiye, dürüstlüğü ve adaletiyle yeniden ayağa kalkmalıdır ki kalkacaktır.”

TOPLUMUN TEMELİNDE DÜRÜSTLÜK OLMALI

Yozlaşma ve çürümenin sadece yüksek mevkilerde olmadığını hayatın her alanında olduğunu dile getiren Avcı, “Belediyelerde, hastanelerde, okullarda, inşaat sektöründe, finanstan tutun gıda sektörüne kadar her yerde! Bu yozlaşma, sadece zengin olanları değil, en fakirinden en zenginine kadar herkesi etkiliyor. Bu sistemin kurbanı, çocuklarımız, geleceğimiz oluyor. Bir toplumun temelinde dürüstlük olmalıdır. Ancak bizler, güzel ülkemiz Türkiye’mizi sarsan, çatlatan, yıkan bir düzenle karşı karşıyayız” değerlenmesinde bulundu.

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