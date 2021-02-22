Çok sesliliğin en önemli unsurlarından biri

Temel Karamollaoğlu (Saadet Partisi Genel Başkanı)

21 Şubat 1970 yılında yayın hayatına başlayan Yeni Asya gazetesinin 52. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, yarım asrı aşan köklü geçmişi ile ülkemizin basın hayatına yaptığı olumlu katkılar için teşekkür ediyorum.

Hiç şüphesiz ki bir ülkenin demokratik gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden birisi farklı kanaat ve görüşlerin özgürce ifade edilebildiği bir medyadır.

Ancak özellikle son dönemde ülkemizin medya özgürlüğü karnesi giderek zayıflamış, gazeteler ve gazeteciler üzerindeki baskı ortamı endişe verici bir noktaya ulaşmıştır.

Oysa basın kuruluşlarımızın çeşitliliği ülkemiz için bir tehdit değil bir zenginliktir.

Yeni Asya Gazetesi bu çeşitliliğin ve çok sesliliğin en önemli unsurlarından birisidir.

Bu nedenle ortaya koyacağı objektif haberciliğin; sadece demokratik olgunluğumuza değil yaşanabilir bir Türkiye’nin kurulmasına da önemli katkılar yapacağına inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle kuruluşunun 51’inci yılında emeği geçen tüm gazete yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyor, müreffeh ve âdil bir Türkiye yolunda hayırlı çalışmalar diliyorum.