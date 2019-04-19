Çorlu tren kazasında yakınları ölen aileler adalet nöbetine başlayacak

Çorlu'da meydana gelen tren kazasında ölen 25 kişinin yakınları bugünden itibaren 'Adalet nöbeti'ne başlayacaklarını açıkladı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasında sadece 4 kişi hakkında dava açılmasına ve esas sorumlular hakkında bir şey yapılmamasına tepki gösteren aileler Çorlu Adliyesi önünde bugünden itibaren 'Adalet nöbeti' tutacak.
Gerçek sorumluların gizlediğini ve aklanmaya çalışıldığını söyleyen aileler, "Buna sessiz kalmayacağız, bu hukuksuzluğa izin vermeyeceğiz" diyerek destek için herkesi 19 Nisan Cuma gününden itibaren hafta içi her gün saat 10.00-12.00 arasında Çorlu Adliyesi önüne davet etti.
Geçtiğimiz yıl 8 Temmuz'da Uzunköprü-Halkalı seferini yapan trenin, altı boşalan menfezden geçmesinin ardından vagonlarının devrilmesi sonucu 25 kişi ölmüş, 338 kişi yaralanmıştı.