Cumhur ittifakı yüzde 50’nin altında

İstanbul merkezli Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM), 1 Ekim’de yayımladığı “Seçmen blokları zayıflıyor, İyi Parti seçmen analizi” başlıklı raporunda ‘seçmenlerin hangi partiye oy vereceği konusunda’ araştırmalar yapan farklı anket şirketleriyle ilgili bir veri analizi yaptı.

6 farklı anket şirketinin verilerinin ortalaması ele alındığında raporun en dikkat çekici tarafı, Cumhur İttifakı’nın oy oranının yüzde 50’nin altına düşerek 47,8 seviyesine gerilemesi oldu. T24’ün haberine göre, ORC, Piar, Avrasya, ADA, Potimar ve Saros gibi farklı anket şirketlerinin verilerinin yer aldığı raporda İYİ Parti seçmen analizi yapıldı. 6 anket şirketinden 4’ü Cumhur İttifakı’nın oylarını yüzde 50’nin altında gösterirken, sadece ORC ve Optimar Araştırma, bu oranı yüzde 50’nin biraz üzerinde gösterdi. Saros şirketi Cumhur İttifakı’nın oy oranını yüzde 43 olarak açıklarken, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu sıfır hatayla bilen Avrasya şirketi (AKAM), AKP’nin oy oranını yüzde 29,9 olarak belirtti. Ada Araştırma sonuçlarına göre; Erdoğan’ın önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alabileceği potansiyel oy oranı yüzde 39,1 olarak açıklanırken, AKP’nin ise 37,5 olarak belirtildi. TEAM’in Haziran ayı verilerine göre, Erdoğan’ın itibarı yüzde 41’de kalıyor.

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