"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 OCAK 2022 CUMA - YIL: 52

Cumhur seçmeni de karamsar

06 Ocak 2022, Perşembe 17:00
Aksoy Araştırma’nın “Önceki yıl ile kıyasladığınızda genel olarak 2021 yılı sizin için nasıl geçti?” sorusuna katılımcıların yüzde 72,6’sı “kötü” veya “çok kötü” dedi. Buna karşılık “iyi” veya “çok iyi” diyenlerin oranı ise yüzde 10’un altında kaldı.

Cumhur İttifakı’nın iki bileşeni olan AKP ve MHP seçmeni için de 2021 yılı kötü bir seneydi. Araştırmaya katılan her iki parti seçmen grubunda da geçtiğimiz yıl için “iyi” ve “çok iyi” geçti diyenlerin oranı yüzde 20’nin altında kaldı. Buna karşılık AKP seçmeninin yüzde 61,9’u geçtiğimiz senenin “kötü” veya “çok kötü” geçtiğini belirtirken; MHP seçmeninin yüzde 62,8’i geçtiğimiz senenin “kötü” veya “çok kötü” olduğunu söyledi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 100
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi mi, Türk Baas’ı mı?

    Basın kartı gaspına bir durdurma daha

    ‘Diyanet’in çocuklara Kur’ân öğretmesi kadar doğal bir şey yok’

    Yerleşim yeri inşa zulmü durmuyor

    Hava kirliliği alarm veriyor

    Salgın en çok çocukları vuruyor

    Ghebreyesus: Omicron tsunami etkisi oluşturuyor

    Son 24 saatteki vaka sayısı 68 bini geçti

    Enflasyon niye çıkıyor, faiz niye düşmüyor?

    Fatura kurnazlığı mahkemede

    Biden: Böyle bir sahne İç Savaş zamanında bile görülmemişti

    'Mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden kaçınalım'

    Şimdiden 40’ı buldu... Yüzde 55’e çıkar!

    Çocuklarda miyopluk oranı artıyor

    Bu politikalarla enflasyon inmez

    İngiltere'de kuş gribinin insana geçtiği bir vaka tespit edildi

    2500 TL simit çaya bile yetmez

    50 ilde kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine başlanacak

    İsrail'in Batı Şeria'daki gözaltıları devam ediyor

    'Tsunami'ye dönüşen Omicron varyantı, Avrupa'yı alarma geçirdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Saraydaki “F...” raporu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Muhalefet nezaketi
    Osman ZENGİN

    Zamlardan sonra gel de Demirel’i arama
    Şükrü BULUT

    Papa Fransiskus, Klaus Schwab ve Dom Helder Camara…
    Cevher İLHAN

    “Belki tutar!” komplosu
    Süleyman KÖSMENE

    Hz. İbrahim’in (as) oğlunu kesme emrine itaati
    İbrahim ERSOYLU

    Demokratlar ile hâkim siyasîlerin vizyon farkı
    Faruk ÇAKIR

    İBB’ye teklifler ve talepler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yenilik adımlarının bedeli (5)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.