GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPAN 6 PARTİNİN LİDERİ DP’NİN EV SAHİPLİĞİNDE TEKRAR BULUŞTU.

ÖZGÜRLÜKÇÜ, LİYAKAT SAHİBİ...

İftar sonrasındaki müzakereleri takiben yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanlığı için uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasî ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz” denildi.

İŞBİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRECEĞİZ

“TBMM'ye yeniden itibar kazandıracak 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. İktidarın yeni seçim yasasıyla yapmak istediği siyaset mühendisliğine karşı işbirliğini derinleştirerek sürdüreceğiz.”

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Cumhurbaşkanı adayı için 6 liderden 6 kriter

DP lideri Gültekin Uysal’ın davetiyle bir araya gelen 6 muhalefet partisi genel başkanı Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, “Uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasî ahlâk ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz” denilerek altı kriter açıkladı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın davetiyle bir araya gelen 6 muhalefet partisi genel başkanının ortak açıklamasında, “Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda liderler olarak birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz.” bilgisi paylaşıldı. Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, “23 Nisan 1920’de açılışının 102. yıl dönümünden bir gün sonra bir araya gelen 6 siyasi partinin liderleri olarak, TBMM’ye yeniden itibar kazandıracak ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz.” ifadesi kullanıldı. İktidarın yeni seçim yasasıyla yapmak istediği “siyaset mühendisliğine” karşı iş birliğini derinleştirerek sürdürme yönündeki çalışmaların gözden geçirildiği belirtilen açıklamada, yoksullaşmayı derinleştiren hayat pahalılığı ve yaşanan ekonomik yıkım sürecinden çıkış yolları konusunda da görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusu

“Güçlendirilmiş parlamenter sisteme” geçiş sürecinin anayasal ve yasal çerçevesi, seçim güvenliği ve iş birliğinin temel ilke ve hedefleri konularında oluşturmaya karar verilen çalışma gruplarının, görev alanları ve çalışma yöntemlerinin ele alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bu çerçevede anayasal ve yasal mevzuatla ilgili çalışma grubu, siyasi ahlak yasası, Ekonomik ve Sosyal Konseye işlerlik kazandırılması ile ilgili düzenlemeler, Merkez Bankası bağımsızlığının teminat altına alınması, uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurumsal yapının oluşturulması konularında yasal hazırlık yapılması için görevlendirilmiştir. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda liderler olarak birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz.”

RECEP GÖREN - ANKARA

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Sonraki buluşma 29 Mayıs’ta

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altı siyasi parti lideri olarak dördüncü buluşmayı Gelecek Partisi’nde 29 Mayıs’ta yapacaklarını duyurarak, sosyal medya hesabından “Bizlere bugün verimli bir toplantıda ev sahipliği yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal’a ve değerli liderlere teşekkür ediyorum. Biz de 29 Mayıs tarihinde Gelecek Partisi Genel Merkezimizde liderleri ağırlamaktan onur duyacağız” açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “tarihin bize yüklediği sorumluluk” derken, tüm genel başkanlara teşekkür etti. SP lideri Temel Karamollaoğlu ise “Ortak sorunlarımızın karşısında ortak sorumluluklarımızın farkındayız” ifadesini kullanırken, İYİ Parti lideri Meral Akşener de güçlü Türkiye’nin anahtarının parlamenter sistem olduğunu bir kez daha vurguladı.

DP lideri Gültekin Uysal da, “Milletimizin dertlerinin çözümü konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik” dedi.

Ankara - Fatih Karagöz