Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak, raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz" dedi. Erdoğan, Merkez Bankası rezervinin de 118 milyar doları bulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta katıldığı toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan son dönemde artan enflasyon, işsizlik ve Merkez bankası rezervlerine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satır başları şöyle:

"Her dönemde olduğu gibi afetler sırasında da birileri milletin yüreğindeki acıyı kendi kısır çekişmelerine alet etmenin peşine düşmüştür. Sosyal medya ve diğer medya mecralarında dolaşıma sokulan fitne, fesat ve bozgunculuk faaliyetlerine hamdolsun milletimiz itibar etmemiştir."

"Attığımız adımda dört bir tarafımızda oynanan oyunları birer birer bozarak hedeflerimize yürüyoruz. Salgın döneminde tüm ülkeler küçülürken, çok ciddi siyasi, ekonomik, sosyal sıkıntılarla karşı karşıya kalırken, kendimizi olumlu yönde ayrıştırdık. Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı. İstihdamda salgın öncesinin de üzerinde bir seviyeye geldik. Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu"

"İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak, raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz."

"Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız."

"Ödenecek bedelleri ödedik, katlanılacak tüm sıkıntılara katlandık, artık bunların hasılasını toplama, büyük, güçlü Türkiye'yi adım adım inşa etme vaktidir."