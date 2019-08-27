Cumhurbaşkanı günübirlik çalışma ziyareti için Rusya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için beraberindeki heyetle Rusya'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için Rusya'ya gitti. Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Rusya'ya gitti. Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından ziyarete ilişkin paylaşılan basın duyurusunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği ve iki liderin heyetler arası görüşmeye başkanlık edeceği belirtildi. Temaslarda, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca ziyaret vesilesiyle alanında dünyanın önde gelen etkinliklerinden olan MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına da katılacağı bildirildi.

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