Cumhuriyet yazarları tahliye edildi

Cumhuriyet gazetesinin 5 eski yazarı, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin infazın durdurulması ve salıverilmelerinin istenmesini kararlaştırmasının ardından tahliye edildi.

Kararın açıklamasının ardından sanıkların yakınları ve avukatları, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önüne geldi. Tahliye edilen Önder Çelik, Güray Tekinöz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir ve Mustafa Kemal Güngör, yakınlarıyla görüştükten sonra kendileri bekleyen araçlara binerek cezaevi önünden ayrıldı. Konvoy, daha sonra cezaevinden 5 kilometre uzaklıktaki bir gözlemecide mola verdi Musa Kart, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 4,5 ay önce Kandıra Cezaevi’ne girerken ‘Bu dava yani Cumhuriyet davası, halkın vicdanında görülmeye devam edecek’ demiştik. Nitekim öyle de oldu ve Yargıtay’ın verdiği bir kararla yanlıştan dönüldü” diye konuştu. AA

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