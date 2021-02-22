Darbe ve operasyonlar, ölçülerinden saptıramadı

Yeni Asya Gazetesi 52 yıldır Türkiye’de demokrasinin tam anlamıyla yerleşmesi için yayıncılık yapıyor.
Darbeler, ara dönemler, operasyonlar onları hiçbir şekilde inanç, değer ve ölçülerinden saptıramamıştır.
Yeni Asya, özellikle “demokrasi ve hukuk”ta küme düştüğümüz son 19 yıllık mutlak iktidar sürecinde gösterdiği istikrarlı, “Hakk’ın hatırı âlidir” düsturuyla yaptığı yayıncılıkla da demokrasi tarihindeki müstesna yerini almıştır.
Tekrar 52. Kuruluş Yıl dönümünü tebrik ediyor, Demokratlar olarak tüm camiayı saygıyla selâmlıyorum.