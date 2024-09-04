“Darbeci Sisi”den “Kardeşim Sisi”ye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Türkiye’ye resmi ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Türkiye’ye resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Şubat 2024’te Kahire’ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Şubat 2024’te Mısır’ı ziyaret etmişti. AA

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