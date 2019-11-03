Darbecilere ceza verilsin, masumlara değil

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç, 15 Temmuz darbe girişimine doğrudan katılanlar ve dolaylı yoldan destekleyenler ile masumların ayrılmasını sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, Türkiye’nin 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi sonrası maddî ve manevî kayıplar yaşadığını söyledi. “Türkiye’nin koynunda beslediği yılan ortaya çıkarak ülkenin önünü kesti” diyen Arınç, “Bütün bunlarla daha güvenlikçi politikalara dönüldü. Bunların yargılamaları oldu. Bunların kamuda varsa uzantılarının elbette önüne geçmesi için çalışmalar yapıldı. Benim son zamanlardaki bazı konuşmalarım, bu süreç içinde hukukun, yargının adaleti de gözeterek yapması gereken bazı çalışmalardır. Elbette darbe girişimine doğrudan katılan ve onları doğrudan ve dolaylı olarak destekleyenler en ağır cezaları almalılardır ki, bu kadar şehitlerimizin kanı yerde kalmasın. Masumane bir şekilde hiç böyle bir olayı düşünmeden, duymadan, aklına bile getirmeden şu veya buna sempati duymuş insanları da haklıyla haksızı da birbirinden ayıracak bir mekanizmaya ihtiyaç var. Çünkü bununla ancak mücadele edebilirsiniz. Adaleti gözeterek mücadele ettiğiniz zaman hedefe varırsınız. Yoksa birtakım haksızlıklar ister istemez olursa ve bunlara aldırış edilmezse toplumdaki meşrûiyetinizi tartışmaya kalkarlar” şeklinde konuştu.