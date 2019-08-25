Davutoğlu, kimleri kastetti?

Ahmet Davutoğlu’nun yakın çevresine göre, eski Başbakan Sakarya’daki sözleriyle, hükümet kurma çağrılarını geri çeviren MHP, parti içinde kendisini genel başkanlıktan indirmek için imza toplayanlar ve PKK’nın eylemlerine net tepki koymayan HDP’yi hedef aldı.

Defter açılırsa bazıları insan yüzüne çıkamaz

Ahmet Davutoğlu’nun, “Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz” sözleri tartışma başlattı. Davutoğlu’nun bu sözleri sonrası sosyal medyada #DavutoğluAçıkla etiketi altında paylaşımlar yapılmaya başladı.

Bu ifadeleri değerlendiren Ahmet Davutoğlu’nun yakın çevresine göre, eski Başbakan bu sözlerle, hükümet kurma çağrılarını geri çeviren MHP, parti içinde kendisini genel başkanlıktan indirmek için imza girişimi başlatanlar ve PKK’nın eylemlerine net tepki koymayan HDP’yi hedef aldı.

AKP içinde kendi deyişiyle “itiraz süreci”ni başlatan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, söz konusu sözleri Sakarya’daki bir konuşma sırasında sarf etti.

Konuşmasında kendisini “ihanetle” ve “PKK ile mücadeleyi zaafa uğratmakla” suçlayanlara cevap veren Davutoğlu, şu görüşleri dile getirdi: “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz.

Bizi bugün eleştirenler insan yüzüne çıkamazlar, açık söylüyorum. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride birgün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden, aylardan biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır.”

Davutoğlu, zaman zaman kendisinden “Serok Ahmet” diye söz eden ve son olarak HDP’li 3 belediye başkanının görevden alınması nedeniyle eleştiri oklarını yönelten MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye de isim vererek tepki gösterdi.

7 Haziran-1 Kasım arasında, Bahçeli’nin hükümet kurma tekliflerine “hayır” diyerek, kendisini, “terörle mücadelede yalnız bıraktığını” savunan Davutoğlu, “Sergiledikleri tavrı hatırlamak zorundalar” dedi.

Bu çıkış sonrası, Davutoğlu’nun, “hangi defterleri” kastettiği ve “insan yüzüne çıkamazlar” diyerek kimi ya da kimleri hedef aldığı tartışılmaya başlandı. (BBC Türkçe)

Neler olmuştu?

İktidar çevrelerinin hedefinde olan eski Başbakan Davutoğlu’nun 7 Haziran-1 Kasım arasında yaşananlarla ilgili “defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz” sözleri üzerine o tarihte neler yaşandığı tekrar hatırlanmış oldu.

Davutoğlu ne dedi?

Parti kurma hazırlığında olan Davutoğlu, Cuma akşamı (23 Ağustos 2019) Sakarya’da katıldığı bir programda şu sözleri söylemişti: “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olacaktır.”

2015’te Neler yaşanmıştı?

5 Haziran: Diyarbakır’daki HDP mitinginde bombalı saldırı düzenlendi, 5 kişi öldü.

7 Haziran: Genel seçimler yapıldı. Sonuçlara göre AKP ilk kez tek başına iktidar olma çoğunluğunu el edemedi. HDP ilk kez parti olarak girdiği seçimlerde barajı geçerek meclise 80 milletvekili kazandı.

20 Temmuz: IŞİD’in Suruç’ta düzenlediği saldırıda Kobani’ye yardım götürmek için toplanan gönüllüler hedef alındı. 34 kişi öldü.

22 Temmuz: Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde iki polis evlerinde, başlarından vurularak öldürüldü. Eylemi önce üstlenen PKK daha sonra reddetti. Olay çözüm sürecinin sonu oldu.

24 Temmuz: PKK ve IŞİD’e yönelik operasyonlar başlatıldı.

29 Temmuz: Cumhurbaşkanı Erdoğan çözüm sürecinin yürütülemeyeceğini açıkladı.

26 Ağustos: Koalisyon görüşmelerinen sonuç alınamayıp hükümet kurulamayınca anayasa gereği erken seçim kararı alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerde en çok oy alan ikinci parti olan CHP’ye hükümet kurma görevi vermedi.

7 Eyül: PKK’nın Dağlıca’daki saldırısında 16 asker şehit oldu.

8 Eylül: Iğdır’daki PKK saldırısında 13 polis şehit oldu.

10 Ekim: Ankara’da sol grupları düzenlediği barış mitingine düzenlenen bombalı saldırıda 102 kişi öldü.

1 Kasım: Yenilenen seçimlerde AKP tek başına iktidar oldu. HDP oy kaybetse de barajı aşarak meclise girdi.

(Deutsche Welle Türkçe)