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24 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Defter açılırsa bazıları insan yüzüne çıkamaz

24 Ağustos 2019, Cumartesi 17:19
Ahmet Davutoğlu, yeni parti kurma girişimi sürecinde AKP çevrelerinden kendisine yöneltilen suçlamalara ağır bir cevap verdi. Sakarya’da konuşan Davutoğlu, “Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz” dedi.

Sakarya’da konuşan iski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, “Geride bıraktığımız makamları bilenler makam beklemeyeceğimizi bilirler. İtirazımıza itirazla karşılık verebilirlerdi. Ne dediler biliyor musunuz? Hain dediler. İhanetle tanımladılar söylediklerimizi. Milletin teveccühüyle göreve gelmiş, Başbakan olmuş birine kimse hain diyemez. Bütün selefim başbakanları rahmetle anıyorum. Hiçbiri hain değildi. Bu ülkede hain Başbakan olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Bize dahi hain denirse bu partinin dışında olanlar kendilerini nasıl huzurlu hissedebilirler. Biz ne zaman ihanet ettik? Söyleyin. Bu milletin dâvâsına, vicdanına aykırı tek bir adımımız olduysa söyleyin. Meydan okuyoruz” dedi.

Hz. Ömer’i hatırlayın

367 süreci, parti kapatma, “one minute”, 17-25 Aralık sürecinde aldıkları tavırları hatırlatan Davutoğlu, “Devlet yöneticilerinden hesap soranlar hain ilân ediyorsa biz Ömer arıyoruz diyenlerin önce Hz. Ömer’i hatırlaması lâzım. Biz hesap sorulabilir bir düzen istiyoruz. Biz yeni bir siyasî anlayışla kimsenin kimseyi ihanetle suçlamadığı yeni bir siyasi söylem peşindeyiz. Bu söylemi mutlaka inşa edeceğiz” dedi.

Davutoğlu, “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz. Bizi bugün eleştirenler insan yüzüne çıkamazlar, açık söylüyorum. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman eminim en kritik dönemlerden biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır. Başbakanlık görevini aldığım zaman -bunu izah etmek zorundayım, kampanya dolayısıyla bu soruları aldığım için- 6-8 Ekim olayları oldu, takriben 40 gün sonra. O olaylar esnasında çözüm süreci adı altında Türkiye’nin kamu düzeninin nasıl yerle bir edildiğini görme imkanı bulduk” diye konuştu.

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Davutoğlu’na “Açıkla” çağrısı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 7 Haziran-1 Kasım süreciyle ilgili ifadeleri tartışma başlattı. Cuma günü gittiği Sakarya’da “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz. Neden mi? Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman eminim en kritik dönemlerden biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır” ifadelerini kullanan Davutoğlu’na ‘süreci açıkla’ çağrısı yapıldı.

Suruç Aileleri İnisiyatifi kurumsal Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “‘Defterler açılırsa’ değil katliam siyasetinin defterleri açılmalı, herkes ne biliyorsa söylemelidir. 7 Haziran ile 1 Kasım arası ne oldu? Biz ne için, ne uğruna bu kadar öldük ve yaralandık?” ifadeleri yer aldı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da Davutoğlu’nun videosunu ekleyerek attığı tweette, “Haydi Sayın Davutoğlu, çıkın açıklayın. 7 Haziran 1 Kasım arası neler oldu, hangi suçlar işlendi, açıklayın… Failleri insan yüzüne çıkamasınlar, cezalandırılsınlar… Haydi yapın bu iyiliği bu ülkeye!” dedi.

Araştırma Komisyonu kurulsun

HDP, 2014-2016 yılları arasında yaşanan saldırın araştırılması, Çözüm Süreci’nin sonlandırılmasına giden sürecin ortaya çıkarılması, sorumluların yargı önüne çıkarılması, önceki Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bahsi geçen döneme ilişkin beyanlarının incelenmesi amacıyla Meclis’te Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi. HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan Araştırma Önergesinin gerekçesinde, yeni parti hazırlığı içinde olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun çok sayıda saldırı ve katliâmın yaşandığı 7 Haziran-1 Kasım 2015 tarihleri arasında yaşananlara dair beyanı hatırlatıldı.

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Yeni parti aralıkta kurulacak

AKP’nin kurucularından eski bakan Ali Babacan’ın ekibinde yer alan bir siyasetçi, kasım sonu, aralık başı gibi partinin kurulacağını söyledi. BBC Türkçe’ye konuşan siyasetçinin geçmişte AKP içinde de önemli görev aldığı belirtildi.

Temmuz başında AKP’ye istifasını sunan Babacan, bundan bir ay sonra yazılı açıklama yaparak, arkadaşları ile birlikte parti kurma çalışmalarına başladıklarını açıklamıştı. Babacan’ın ekibinde yer alan siyasetçi, partinin kuruluşu için, “2019 bitmeden bu işin ete kemiğe bürünmesi, partinin tüzel kişilik kazandırılması isteniyor” dedi.

Twitter hesabını aktifleştirecek

Babacan’ın 10-15 gün içinde ise yeni partinin kuruluş ve ilkeleri konusunda bilgi vermek üzere kamuoyu önüne çıkarak açıklama yapmayı planladığı, 20 Haziran 2015’ten beri kullanmadığı Twitter hesabını aktifleştirerek, parti çalışmalarıyla ilgili mesajlarını paylaşacağı belirtildi. ‘Babacan hareketi’nin şu anda insan kaynağı oluşturma aşamasında olduğunu belirten siyasetçi, bir sonraki aşamada parti programını oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Henüz parti isminin ve ambleminin netleşmediğini belirten siyasetçiye göre şu anda erken seçim ihtimali görülmediği için partinin kuruluşunun ‘aceleye getirilmemesi’ kararlaştırıldı.

Etiketler: davutoğlu
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