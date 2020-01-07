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7 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

Davutoğlu önemli açıklamalarda bulundu

07 Ocak 2020, Salı 19:33
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, partinin kurucular kurulu açıklandıktan itibaren bazı isimlere vergi incelemesi bazılarının ise vakfına soruşturma açıldığını söyleyerek, "Partinin kurucularının her biri saygın olduğu kadar korkusuz da isimler. Bunlar bizi yıldırmayacak. Doğru bildiklerimizi söyleyeceğiz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, T24’ten Murat Sabuncu’nun sorularını cevapladı.

Önemli açıklamalarda bulunan Davutoğlu, "Türkiye'nin içinden geçtiği sıkıntılı süreçlerde, bakanlık yaptığım, Başbakanlık yaptığım günlerde sustuğum, eleştiri yapmadığım söyleniyor. Bu doğru değil" diyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Gezi'den 17 Aralık sürecine her konuda fikirlerimi söyledim, itiraz ettim, dönüştürmeye çalıştım. Bunların bir kısmında başarılı oldum, bir kısmında istediğimi elde edemedim. Gezi sırasında Tayyip Bey'i Taksim'e, o gençlerin arasına götürmek, onlarla görüştürmek için uğraştım. İkna edemedim. Taksim Dayanışması'ndan isimlerle görüştüm, buluşma ayarladım.''

'BANA 'TERÖRİSTLERİ SAVUNUYORSUN' DEDİ

Barış Akademisyenleri bildirisi yayımlandı. Eleştirilerim oldu, diline, ifade tarzına. Ama sonuçta fikir özgürlüğü idi. Tayyip Bey beni davet etti. Gittim. Bana 'Bu bildiriye karşı niye daha sert tavır almıyorsun, adeta teröristleri savunuyorsun' diye çıkıştı. Ben de bu akademisyenlerin terörist olarak tanımlanamayacağını, esas onun yaptığının fikir-ifade özgürlüğüne karşı bir tavır olduğunu söyledim.

O adalet mekanizmasını işin içine sokmak istedi, ne yazık ki soktu da. Önünde bir liste vardı. 'Sizin de kurulmasında katkısı olduğunuz Şehir Üniversitesi'nden isimler de var' dedi. Ben de bunun onların doğal hakkı olduğunu söyledim.

'KİMİNE VERGİ İNCELEMESİ GİTTİ, KİMİNE...'

Partinin kurucularının her biri saygın olduğu kadar korkusuz da isimler. Kurucular kurulu açıklandığı andan itibaren kimine vergi incelemesi gitti, kiminin vakfına soruşturma… Ama bunlar bizi yıldırmayacak. Doğru bildiklerimizi söyleyeceğiz.''

Etiketler: Ahmet Davutoğlu, açıklama
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